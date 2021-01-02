Memur-emekli maaşı zam oranları ne zaman açıklanacak? 2021 Memur-emekli maaşı zam oranları için gözler Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi?

Memur ve emekli maaşı zam oranları için gözler Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Milyonlarca emekli ve memurun yakından takip ettiği 2021 yılının ilk 6 aylık sürecinde alacakları zamlı maaş oranlarını merak eden milyonlarca emekli ve memur Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından alacakları zam oranını öğrenecek. 4 Aralık Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından zam oranı kesin olarak belli olacak.

ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon rakamlarının 4 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak. Açıklamanın ardından Memur ve emeklinin 2021 yılının ilk 6 ayı içerisinde alacakları zamlı maaş oranları belli olacak

MEMUR - EMEKLİ ZAMMI 2021 NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca emekli ve memur, Ocak ayının 4'ünde açıklanacak Aralık enflasyonunu bekliyor. 5 aylık enflasyon yüzde 7.02 çıktı. Hal böyle olunca yeni yılda memur, emekli ve memur emeklisine yapılacak zamlarla ilgili önemli bir ipucu da ortaya çıktı.

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yapılan Aralık ayı beklenti anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 14.18 çıktı.

Buna göre, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 çıkacak.

Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 3'lük zamma ilaveten yüzde 3.96 enflasyon farkından yararlanacak.

KAÇ LİRA ALACAKLAR?

Merkez Bankası'nın anketinden yola çıkarak hesaplanan yüzde 7.96 oranına göre en düşük esnaf emeklisi aylığı tahmin gerçekleşirse bin 886 liradan 2 bin 36 liraya çıkacak.

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 410 liraya yükselecek.