Memur-emekli maaşı zammı nedir 2021? Memur ve emekli maaşı hesaplama ayrıntıları...

Memur ve emekli maaşı zammı enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. 4 Ocak tarihinde aralık ayı enflasyon rakamları açıklanmıştı. Enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına verilecek zam oranı ortaya çıktı. Memurlar ve emekliler maaş zammı hesaplamayı merak ediyorlar. Peki 2021 memur ve emekli maaşı hesaplaması nasıl yapılır? İşte emekli ve memur maaşı zam oranı ile ilgili son dakika gelişmeleri..

EMEKLİLİLER NE KADAR ALACAK?

SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 8,36 zam alacak.2000 öncesi SSK emeklilerin en düşük maaşı 2.419 lira oldu.

MEMUR MAAŞI ZAM ORANI NE KADAR?

Memur ve memur emeklileri maaşına yüzde 7,36 oranında zam gelecek. Memur emeklilerin en düşük maaşı 3.021 lira oldu. En düşük memur maaşı 3 bin 812 TL’den 4 bin 92 TL’ye çıkacak.