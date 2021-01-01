Memur maaşı zammı ne kadar olacak 2021? İşte emekli maaşı ve memur maaşı zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Memur ve emekli maaşı zammı gündemde araştırılan konularda yer alıyor. Asgari ücrete verilen zam geçtiğimiz günlerde açıklandı. Şimdi ise ocak ayında verilecek olan memur maaşı ve emekli maaşına gözler çevrildi. Zam oranları ile ilgili detaylar gelmeye başladı. Peki emekli ve memur maaşı ne kadar olacak 2021? İşte emekli ve memur maaşı zammı ile ilgili detaylar...

MEMUR MAAŞI ZAMMI İLE İLGİLİ GELİŞMELER...

4 Ocak tarihinde açıklanacak Aralık ayı enflasyonu ile birlikte Temmuz'dan bu yana 6 aylık enflasyon da belli olacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, "Asgari ücretteki 500 lira net artışın emeklilerimizin aylıklarına da yapılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Gelelim memur ve emeklilerin alacağı zam oranına. Şu ana kadar açıklanan 5 aylık enflasyon yüzde 7.02 olmuştu.

Enflasyon oranları hem memurların hem de emeklilerin zamlarını etkiliyor. Çünkü, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki kez zam alırken bu oranlar 6 aylık enflasyon kadar oluyor.

Yani Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilecek zam oranı 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında olacak.

Memurlara ve memur emeklileri ise yılda yine iki zam alırken bu oranları toplu sözleşmede belirleniyor. Ancak bir önceki zammın üzerinde oluşan enflasyon da kendilerine fark olarak ödeniyor.

Buna göre memurlara ve memur emeklilerine Ocak ayında yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI DETAYLARI...

Emeklilere ve memurlara verilecek zam oranı dediğimiz gibi 4 Ocak'ta kesinleşecek. Yapılacak zam ile ilgili önemli ipuçları ortaya çıktı.

Bir kere 5 aylık enflasyon yani yüzde 7.02 kesinleşti. Aralık enflasyonu sıfır çıksa bile emekliler bu oranda zam almış olacak. Gelen açıklamalara göre enflasyonun sıfır çıkmayacağı anlaşılıyor.

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yapılan Aralık ayı beklenti anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 14.18 çıktı.

Buna göre, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 çıkacak.

Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 3'lük zamma ilaveten yüzde 3.96 enflasyon farkından yararlanacak.

OLASI YENİ MAAŞLAR NELER?

Merkez Bankası'nın anketinden yola çıkarak hesaplanan yüzde 7.96 oranına göre en düşük esnaf emeklisi aylığı tahmin gerçekleşirse bin 886 liradan 2 bin 36 liraya çıkacak.

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 410 liraya yükselecek.