07.11.2020 - 02:55 | | AA
Merkez Bankası Başkanlığı'na Naci Ağbal atandı
Son dakika haberine göre,Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal görevinden alınarak, yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, TCMB Başkanı Murat Uysal, görevden alındı ve bu suretle boşalan göreve Naci Ağbal atandı. Ağbal'dan boşalan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına, İbrahim Şenel getirildi.
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliğine de Nihat Zeybekci atandı.
Sosyal medya fenomeni Cemile Kaya'dan babasının şüpheli ölümüne suç duyurusuŞişli'de 18 gün önce evinde ölü bulunan ve kayıtlara ölümü "şüpheli" olarak geçen Yaşar Salo'nun sosyal medya fenomeni kızı Cemile Kaya, birçok hastalığı bulunan babasının 15 yıllık bakıcısı "ihmali davranışla öldürme" suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.