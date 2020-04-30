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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Merkez Bankası BKM'ye "hakim ortak" olarak hissedar oldu
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    30.04.2020 - 15:10 | | DHA

    Son dakika... Merkez Bankası BKM'ye "hakim ortak" olarak hissedar oldu

    Son dakika haberine göre; Merkez Bankası, Bankalarası Kart Merkezi'ne (BKM) "hakim ortak" olarak hissedar olduğunu açıkladı.

    Son dakika... Merkez Bankası BKM'ye "hakim ortak" olarak hissedar oldu

    Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, 12 Kasım 2019 tarihli ve 7192 sayılı Kanun ile, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 8. maddesinin dördüncü fıkrası olarak eklenen hüküm uyarınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerinin kesintisiz işletimini sağlamak amacıyla sistemik öneme sahip kurulmuş veya kurulacak sistem işleticilerine hissedar olabilme yetkisi verildiği anımsatıldı ve şöyle denildi:

    "Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. (BKM), Bankamızdan aldığı izinler kapsamında faaliyet göstermektedir ve gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle Ülkemiz ödeme sistemleri açısından sistemik öneme sahip bir sistem işleticisi olarak değerlendirilmektedir.

    "TCMB, ödemeler altyapısına ve yenilikçi iş yapış yöntemlerine ilişkin önemli geliştirme alanları belirlemiştir. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar açısından BKMnin, mevcut durumda üstlendiği ve temel olarak kartlı ödemeler alanına odaklanan rollerine ilave olarak önemli görevler üstlenmesi planlanmaktadır. 

    "Bu kapsamda TCMB, 6493 sayılı Kanunun 8. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca BKMye hâkim ortak olarak hissedar olmuştur."

    İstanbul'da küçük çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahıs linç edilmek istendi5 yaşlarında bir kız çocuğuna taciz girişiminde buluna şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı. Mahallelinin linç girişiminde bulunduğu şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
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