Merkez Bankası faiz oranı kaç oldu? İşte Merkez'in kararı...

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplantısı bugün gerçekleşti. Piyasaların gözü kulağı toplantıdan çıkacak karardaydı... Biraz önce TCMB kararı açıkladı.

TOPLANTI NE ZAMAN?

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi %10,25 olarak bırakıldı.

Kurul, para politikası operasyonel çerçevesinde değişikliğe giderek Geç Likidite Penceresi işlemlerinde uygulanacak Merkez Bankası borç verme faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki farkın ise 300 baz puan olarak belirlenmesine karar verdi.

Foreks anketine katılan 21 ekonomistin tamamı faiz artırımı kararı alınacağı görüşünü savundu. Ekonomistlerden 9'u TCMB'nin 200 baz puan faiz artışı beklerken, 12 ekonomist 100-300 baz puan aralığında değişen oranlarda faiz artırımı kararı alınacağı tahmininde bulundu.

TCMB önceki toplantısında faizde 200 baz puan artırıma gitmişti.

Merkez Bankası Beklenti Anketinde enflasyon beklentisi yıl sonu için %11,76, 12 ay sonrası için %10,53 ve 24 ay sonrası için %9,05 seviyesinde bulunuyor. TCMB'nin enflasyon beklentisi bu yıl sonu için %8,9, 2021 yıl sonu için %6,2 seviyesinde bulunuyor.

TÜİK en son tüketici fiyatlarını yıllık %11,75 olarak açıkladı. TCMB'nin bir sonraki toplantısı 19 Kasım'da gerçekleştirilecek. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Küresel ekonomide, ülkelerin attığı normalleşme adımlarıyla üçüncü çeyrekte kısmi toparlanma sinyalleri gözlenmekle beraber toparlanmaya ilişkin belirsizlikler devam etmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler genişleyici parasal ve mali duruşlarını sürdürmektedir. Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkiler yakından takip edilmektedir. İktisadi faaliyetteki toparlanma devam etmektedir. Son dönemde atılan politika adımlarıyla birlikte ticari ve bireysel kredilerdeki normalleşme eğilimi belirginleşmiştir. Salgın tedbirleri kapsamında uygulanan destekleyici politikaların kademeli olarak geri alınmasıyla ithalatta öngörülen dengelenmenin başladığı görülmektedir. Mal ihracatındaki güçlü toparlanma, emtia fiyatlarının görece düşük seviyeleri ve reel kur düzeyi önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir. Güçlü kredi ivmesiyle ekonomide sağlanan hızlı toparlanma ve finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler neticesinde enflasyon öngörülenden daha yüksek bir seyir izlemiştir."