Merkez Bankası reeskont ve avans işlemi faizini belirledi

TCMB tarafından, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı tespitine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 10 olarak tespit edilerek yürürlüğe girdi.