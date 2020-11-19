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19.11.2020 - 15:15 | | AA

Merkez Bankası rezervleri 82 milyar 351 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 890 milyon dolar azalarak 82 milyar 351 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası rezervleri 82 milyar 351 milyon dolar oldu

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 13 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 540 milyon dolar azalışla 40 milyar 374 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 6 Kasım'da 43 milyar 327 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 350 milyon dolar azalışla 43 milyar 327 milyon dolardan 41 milyar 977 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 890 milyon dolar azalarak 85 milyar 241 milyon dolardan 82 milyar 351 milyon dolara geriledi.

Hindistan'da inek gübresi festivaliHindistan'ın yöresel etkinliklerinin başında gelen Gübre Festivali Diwali'nin son günlerini yerel halk birbirlerinin yüzlerine inek dışkısı sürerek kutladı. Yaklaşık iki yüz kişilik grup ise, kendilerini ineklere çiğnetti.
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