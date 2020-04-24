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    HaberlerEkonomi Haberleri Merkez Bankası rezervleri 87 milyar 911 milyon dolar oldu
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    24.04.2020 - 14:59 | | AA

    Merkez Bankası rezervleri 87 milyar 911 milyon dolar oldu

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 9 milyon dolar azalarak 87 milyar 911 milyon dolara geriledi.

    Merkez Bankası rezervleri 87 milyar 911 milyon dolar oldu

    TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 17 Nisan'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 96 milyon dolar azalışla 53 milyar 952 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 10 Nisan'da 56 milyar 48 milyon dolar seviyesindeydi.

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 87 milyon dolar artarak 32 milyar 872 milyon dolardan 33 milyar 959 milyon dolara yükseldi.

    Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 9 milyon dolar azalışla 88 milyar 920 milyon dolardan 87 milyar 911 milyon dolara geriledi.

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