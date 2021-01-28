Merkez Bankası rezervleri 93 milyar 329 milyon dolar oldu

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 22 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 609 milyon dolar artışla 50 milyar 511 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 15 Ocak'ta 47 milyar 902 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 639 milyon dolar artarak 42 milyar 179 milyon dolardan 42 milyar 818 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 248 milyon dolar artarak 90 milyar 81 milyon dolardan 93 milyar 329 milyon dolara ulaştı.