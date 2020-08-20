20.08.2020 - 15:06 | | AA
Merkez Bankası rezervleri açıklandı!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 3 milyar 630 milyon dolar azalarak 88 milyar 194 milyon dolara geriledi.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 14 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 216 milyon dolar azalışla 45 milyar 378 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 7 Ağustos'ta 46 milyar 594 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 2 milyar 414 milyon dolar düşüşle 45 milyar 230 milyon dolardan 42 milyar 816 milyon dolara indi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 630 milyon dolar azalışla 91 milyar 824 milyon dolardan 88 milyar 194 milyon dolara geriledi.
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