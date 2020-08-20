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    HaberlerEkonomi Haberleri Merkez Bankası rezervleri açıklandı!
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    20.08.2020 - 15:06 | | AA

    Merkez Bankası rezervleri açıklandı!

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 3 milyar 630 milyon dolar azalarak 88 milyar 194 milyon dolara geriledi.

    Merkez Bankası rezervleri açıklandı!

    TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 14 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 216 milyon dolar azalışla 45 milyar 378 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 7 Ağustos'ta 46 milyar 594 milyon dolar seviyesindeydi.

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 2 milyar 414 milyon dolar düşüşle 45 milyar 230 milyon dolardan 42 milyar 816 milyon dolara indi.

    Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 630 milyon dolar azalışla 91 milyar 824 milyon dolardan 88 milyar 194 milyon dolara geriledi.

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