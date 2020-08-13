Merkez Bankası rezervleri arttı

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 7 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 79 milyon dolar azalışla 46 milyar 594 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 30 Temmuz'da 46 milyar 673 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 658 milyon dolar artışla 43 milyar 572 milyon dolardan 45 milyar 230 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 579 milyon dolar artışla 90 milyar 245 milyon dolardan 91 milyar 824 milyon dolara çıktı.