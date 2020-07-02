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    HaberlerEkonomi Haberleri Merkez Bankası rezervleri azaldı
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    02.07.2020 - 15:04 | | AA

    Merkez Bankası rezervleri azaldı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 355 milyon dolar azalarak 90 milyar 238 milyon dolara geriledi.

    Merkez Bankası rezervleri azaldı

    TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

    Buna göre, 26 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 805 milyon dolar azalışla 51 milyar 417 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 19 Haziran'da 53 milyar 222 milyon dolar seviyesindeydi.

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 450 milyon dolar artışla 38 milyar 371 milyon dolardan 38 milyar 821 milyon dolara çıktı.

    Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 355 milyon dolar azalışla 91 milyar 593 milyon dolardan 90 milyar 238 milyon dolara düştü.

    Akılalmaz görüntüler! Minibüsler tıklım tıklımİstanbul Küçükçekmece'de corona virüs salgınına rağmen tıka basa dolu yolcu taşılan minibüsler kameraya yansıdı. Kapılarını kapatamayacak kadar fazla yolcu alan minibüslerden bazı yolcular dışarı sarktı. Kapasitesinin çok üstünde yolcu alan araçların bazılarının ağırlıktan yan yattığı da görüldü. Minibüs sürüleri her türlü ihlali yaparak ilerledi.
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