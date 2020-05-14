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    HaberlerEkonomi Haberleri Merkez Bankası rezervleri geriledi
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    14.05.2020 - 15:13 | | AA

    Merkez Bankası rezervleri geriledi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 410 milyon dolar azalarak 85 milyar 833 milyon dolara geriledi.

    Merkez Bankası rezervleri geriledi

    TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 8 Mayıs'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 308 milyon dolar azalışla 51 milyar 149 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 30 Nisan'da 51 milyar 457 milyon dolar seviyesindeydi.

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 102 milyon dolar azalışla 34 milyar 786 milyon dolardan 34 milyar 684 milyon dolara indi.

    Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 410 milyon dolar azalışla 86 milyar 243 milyon dolardan 85 milyar 833 milyon dolara düştü.

    Corona virüs karavana olan ilgiyi arttırdıAntalya’da korona virüs salgını sebebiyle sosyal mesafeye göre park ettikleri karavanlarında denize sıfır izole yaşam sürdüren karavancılar, gider ve su bağlantıları olmadığı için çok sıkıntı yaşadıklarını dile getirerek, belediyeden karavan park talebinde bulundu. Öte yandan Bursa'da karavan üretimi yapan firmanın talepleri yüzde 300 arttı.
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