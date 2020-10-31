Merkez sıkılaştırma adımlarını sürdürüyor

AA’nın edindiği bilgiye göre, atılan adımlar çerçevesinde bankaların Geç Likidite Penceresi’ne (GLP) de belli tutarlarda yönlendirilmesi ve bu adımın ağırlıklı ortalama fonlama faizinin ve BIST repo faizlerinin hızlı şekilde yükselmesini sağlaması bekleniyor.



Önce geriledi...



Enflasyon Raporu basın toplantısında TCMB Başkanı Murat Uysal tarafından ağırlıklı ortalama fonlamanın artış eğilimi içinde olduğu ifade edilmişti. Reuters ise konuyla ilgili haberinde şu yorumu yaptı:



“Hali hazırda fonlama kompozisyonunda yüzde 10.25 seviyesindeki politika faizi kullanılmıyor. Gecelik vadede yüzde 11.75 seviyesindeki BIST fonlamasının ise yapılmayacak olması bankaların yüzde 14.75 seviyesindeki GLP faizine daha çok yönlenmesi anlamına gelecek. TCMB BIST Repo - Ters Repo Pazarı’nda gecelik borç verme faiz oranı üzerinden sınırlı tutarda sağladığı fon tutarını sıfırlayarak sıkılaştırma adımlarına da devam etmiş oldu. TCMB’nin ilgili likidite adımı sonrasında dolar/TL 8.32’li seviyelerden 8.27’ye kadar geriledi. Ancak dolar/TL gerilediği seviyelerde kalıcı olmadı.”



Dolar dün en yüksek 8.3833 lirayı gördükten sonra, 8.36 - 8.37 lira aralığında seyretti.