14.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Merkez’den haftalık değil aylık repo
En son gerçekleştirdiği haftalık repo ihalesinin vadesi dün olduğu halde haftalık repo ihalesi açmayan Merkez Bankası, miktar yöntemiyle düzenlediği 14 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 20 milyar lira verdi.
İhaleye 139 milyar 550 milyon liralık teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 10.75, 10.96 ve 11.10 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise sırasıyla yüzde 11.29, 11.52 ve 11.68 seviyesinde gerçekleşti.
Oluşan ortalama faiz politika faizinin 271 baz puan üzerinde gerçekleşti. Bu durumu, “Gelecek hafta yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısından faiz artırımı çıkacağına yönelik tahminler arttı” diye yorumlayan uzmanlar, Merkez Bankası’nın TL’nin maliyetini yukarı çekmek için adım attığını ifade etti.