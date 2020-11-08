Merkez’e yeni başkan: Naci Ağbal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu kararıyla Merkez Bankası Başkanı son 16 ayda 2. kez değiştirilmiş oldu.

Temmuz 2019’da Murat Çetinkaya’nın görevden alınması sonrası koltuğa, dönemin başkan yardımcısı Murat Uysal getirilmişti.



Erdoğan 5 Kasım 2019’da Meclis’te yaptığı grup toplantısında Çetinkaya’nın görevden alınmasına ilişkin, “Ülkemize döviz kuru, faiz ve enflasyon üçgeninde kurulan oyunu bozduk. Merkez Bankası Başkanı’nı görevden aldık, çünkü laf dinlemiyor adam. Yeni arkadaşımıza ‘faizi düşüreceğiz’ dedik” ifadelerini kullanmıştı.



Dünkü atamaya “Cumhurbaşkanınca süreli atanan üst kademe kamu yöneticileri, ilgili kanunlarda öngörülen görevden alma gerekçeleri yanında kurumsal hedeflere ulaşılamaması nedeniyle de süreleri tamamlanmadan görevlerinden alınabilirler” maddesi dayanak gösterildi.



8.25’e kadar indirdi



Göreve geldiğinde yüzde 24 olan politika faizi oranı, Uysal’ın 25 Temmuz’da yaptığı ilk PPK toplantısında 425 puan indirimle yüzde 19,75’e düşürüldü. Ardından, 12 Eylül’de yüzde 16,50’ye, 24 Ekim’de yüzde 14’e, 12 Aralık’ta ise yüzde 12 seviyesine çekilmişti. 2020’de de üst üste 5 kez faiz indirimine giden Merkez Bankası, geçen mayısta faizi yüzde 8,25’e indirdi. Eylül toplantısında, Uysal’ın göreve gelmesinden 14 ay sonra ilk kez politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 10,25’e yükseltildi. Geçtiğimiz ay ise beklentilerin aksine politika faizi artırılmadı. Merkez Bankası’nın yeni faiz kararı, 19 Kasım’da yapılacak PPK toplantısının ardından açıklanacak.



Murat Uysal görevi devretti



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığında devir teslim gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanlığından alınan Murat Uysal, görevini yeni Başkan Naci Ağbal’a devretti. Devir teslim Merkez Bankası Başkanlık Makamı’nda yapıldı. Ağbal, buradaki konuşmasında, Uysal’a emekleri ve gayretli çalışmaları için teşekkür etti. Uysal da Ağbal’a başarı dileyerek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Törenin ardından Ağbal, Uysal’ı aracına kadar uğurladı.



‘Çalışma zamanı’



Naci Ağbal, yeni görevine ilişkin ilk paylaşımını da Twitter hesabından yaptı. Ağbal mesajında, “Göreve başladık. Çalışma zamanı” dedi.



‘Külliye’de bütçeye baktı



AK Parti Bayburt Milletvekili olan Naci Ağbal, AK Parti MYK’sında Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde de bulundu. Ağbal, 64. ve 65. Hükümette Maliye Bakanı oldu. Ağbal son olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na atanmıştı Ağbal’dan boşalan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na, İbrahim Şenel getirildi. Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de Cumhurbaşkanı kararı ile Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğine tekrar getirildi.