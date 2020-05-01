MESS’ten en büyük sağlık sigortası

Piyasa değeri 120 milyon TL olan poliçe, Türkiye’nin en büyük sağlık sigortası poliçesi olma özelliğini taşıyor. Çalışanların 600’den fazla sağlık kurumunda tedavi olmasını sağlayan sağlık sigortası poliçesi; piyasada benzeri olmayan bir kapsam da sunuyor.



Türkiye genelinde 600’den fazla sağlık kurumunda tedavi imkânı sunan MESS Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın ülkenin en büyük poliçesi olduğuna dikkat çeken MESS Başkanı Özgür Burak Akkol, “Hiçbir şey insan hayatından, insan sağlığından değerli değil. Değişmesi asla söz konusu olmayan bu anlayışımızla, ‘Hastalıkta ve Sağlıkta MESS Yanında’ dedik ve MESS Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nı uygulamaya koyduk” dedi.