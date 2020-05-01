01.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
MESS’ten en büyük sağlık sigortası
Türkiye ekonomisinin lokomotifi metal sanayinde faaliyet gösteren 241 şirketi temsil eden Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), üye işyerlerindeki 130 bin çalışan için Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sağlıyor.
Piyasa değeri 120 milyon TL olan poliçe, Türkiye’nin en büyük sağlık sigortası poliçesi olma özelliğini taşıyor. Çalışanların 600’den fazla sağlık kurumunda tedavi olmasını sağlayan sağlık sigortası poliçesi; piyasada benzeri olmayan bir kapsam da sunuyor.
Türkiye genelinde 600’den fazla sağlık kurumunda tedavi imkânı sunan MESS Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın ülkenin en büyük poliçesi olduğuna dikkat çeken MESS Başkanı Özgür Burak Akkol, “Hiçbir şey insan hayatından, insan sağlığından değerli değil. Değişmesi asla söz konusu olmayan bu anlayışımızla, ‘Hastalıkta ve Sağlıkta MESS Yanında’ dedik ve MESS Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nı uygulamaya koyduk” dedi.
Sokağa çıkma kısıtlaması başladıYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta geçerli olacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul’un caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı. İstanbul’un en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı ve normal zamanda adeta iğne atsan yere düşmez dedirten İstiklal Caddesinin sessizliğe bürünmüş hali kameralara yansıdı.