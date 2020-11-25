Metro’da 30. yıla özel kampanya var

Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, “Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığımız 1990’dan beri tüketiciler için güvenilir alışverişin adresi olmak için çalışıyoruz. Kovid-19 nedeniyle dünya olarak zorlu bir dönemden geçerken müşterilerimiz için birçok proje ve uygulamaya imza attık. Pandemiye karşı alınan yeni önlemler sebebiyle paket servise geçen restoran müşterilerimizin yanında olmak üzere hediye kampanyamıza onları da dahil ettiğimiz farklı bir kurgu da ekledik. 30. yılımızı hem tüm müşterilerimize farklı hediye seçenekleri sunarak hem de bu kampanyayı restoranlarda da alışveriş yapılabilecek şekilde tasarlayarak herkesin birbirine destek olabileceği bir şekilde kutlamak istedik” dedi.