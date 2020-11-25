Metro’da 30. yıla özel kampanya var

Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, “Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığımız 1990’dan beri tüketiciler için güvenilir alışverişin adresi olmak için çalışıyoruz. Kovid-19 nedeniyle dünya olarak zorlu bir dönemden geçerken müşterilerimiz için birçok proje ve uygulamaya imza attık. Pandemiye karşı alınan yeni önlemler sebebiyle paket servise geçen restoran müşterilerimizin yanında olmak üzere hediye kampanyamıza onları da dahil ettiğimiz farklı bir kurgu da ekledik. 30. yılımızı hem tüm müşterilerimize farklı hediye seçenekleri sunarak hem de bu kampanyayı restoranlarda da alışveriş yapılabilecek şekilde tasarlayarak herkesin birbirine destek olabileceği bir şekilde kutlamak istedik” dedi.
Yatağa bağımlı kadın yangından son anda kurtarıldıBursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede katın tamamına yayılırken, evde bulunan yatağa bağımlı kadın, aile fertleri tarafından kurtarıldı. Yangın ise alt katlara yayılmadan itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte söndürüldü.