Mevduat Faizi Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Mevduat Faizi Nasıl Hesaplanır?

Herhangi bir banka ile yapılacak anlaşma üzerinden ele alınmış faiz, sürenin bitiminde ilgili kişinin hesabına yatırılır. Ancak bu doğrultuda stopaj ile beraber birçok farklı vergi üzerinden kesinti ile hesaplama gerçekleşir. Bu hesaplama ele alınan değişkenlikler doğrultusunda hesaplanır.



Mevduat Faizi Hesaplama Nasıl Yapılır?



Mevduat faizi hesaplama yapılırken bu konuda birçok farklı girdi süreç içerisinde yer almaktadır.



- Faiz getirisi

- Hesap tutarı

- Bankanın uygulamış olduğu faiz oranı

- Vade süresi

- Stopaj oranı



Bu veriler üzerinden hesaplama yapılırken paranın kaldığı süre büyük öneme sahiptir. Yani gün sayısı üzerinden hesaplama gerçekleştirilir. Bu doğrultuda anapara ile beraber yıllık faiz oranı üzerinden verilmiş olan gün sayısı eşliğinde hesaplama gerçekleşir. Ancak kağıt kalem ile gerçekleştirilecek olan hesaplama, tam olarak kesin bir sonuç vermeyebilir. Zira bu hesaplama oldukça karmaşık bir yapı altında ele alınmaktadır. Hem stopajsız hesaplama hem stopajlı oranı ile beraber, daha sonra stopajın çıkarıldığı net kazanç üzerinden hesaplama gerçekleşir.



En Basit Yöntem ile Mevduat Faizi Nasıl Hesaplanır?



Mevduat için uygulanan faiz oranları bankadan bankaya değişkenlik gösterebilmektedir. Ancak hesaplama metodu ile beraber stopaj genel olarak tüm bankalarda ortak şekilde ele alınır. Bu doğrultuda basit bir yöntem ile beraber mevduat faizi üzerinden hesaplama gerçekleştirmek mümkün. Bunun için mevduat faiz hesaplama aracı kullanılabilir. Böylece yapılacak hesaplama ile beraber net olarak alınacak faiz gün sayısına bağlı olarak hesaplanabilir.



Mevduat Faizi Hesaplama



Farklı süreler doğrultusunda gün sayısına bağlı olarak bankalar üzerinden mevduat faizi elde edilir. Faiz anapara ve bankanın verdiği faiz ile beraber kaç gün üzerinden vade oluşturacağına göre değişkenlik göstermektedir. Buna göre faiz oranı yani stopajsız oranı hesaplanırken, stopaj çıkardıktan sonra net miktarda elde edebilmektedir. Bunu daha kolay şekilde yapabilmek için ise hesaplama aracını kullanmak yeterlidir.