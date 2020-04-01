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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Migros'tan flaÅŸ karar! 10 gün içinde 1000 kiÅŸiyi daha iÅŸe alacak
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    01.04.2020 - 10:38 | | Foreks

    Son dakika: Migros'tan flaÅŸ karar! 10 gün içinde 1000 kiÅŸiyi daha iÅŸe alacak

    Son dakika haberlere gÃ¶re, Migrosâ€™un baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± istihdam seferberliÄŸinin ardÄ±ndan 10 gÃ¼nÂ  iÃ§inde Sanal Market ve maÄŸaza operasyonlarÄ±nda 2.200 kiÅŸi iÅŸ baÅŸÄ±Â  yaptÄ±. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki 10 gÃ¼nde 1.000 kiÅŸiyi daha iÅŸe alacaÄŸÄ±nÄ± duyuran Migros bÃ¶ylece 1 ayda 3.200 kiÅŸiye ek istihdam saÄŸlamÄ±ÅŸ olacak.

    Son dakika: Migros'tan flaÅŸ karar! 10 gün içinde 1000 kiÅŸiyi daha iÅŸe alacak

    Migros, baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± istihdam seferberliÄŸi doÄŸrultusunda 45.000Â  kiÅŸilik Ã§alÄ±ÅŸan ordusunu daha da geniÅŸletiyor.

    Sanal market operasyonlarÄ± iÃ§in 1.200, maÄŸazalarÄ± iÃ§in 1.000 yeniÂiÅŸe alÄ±m yapan Migros toplamda 10 gÃ¼nde 2. 200 kiÅŸiye iÅŸ baÅŸÄ±Â  yaptÄ±rdÄ±. YaptÄ±ÄŸÄ± ilk duyurunun ardÄ±ndan 60 bini aÅŸkÄ±n iÅŸ baÅŸvurusuÂ  alan Migrosâ€™un Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 10 gÃ¼n iÃ§inde yapacaÄŸÄ± 1.000 yeni iÅŸe alÄ±mlaÂ  saÄŸladÄ±ÄŸÄ± ek istihdamÄ± 1 ayda 3.200 kiÅŸiye ulaÅŸtÄ±racak.

    BAÅžVURULAR NASIL YAPILACAK?

    Migros Sanal Market bÃ¶ylece aile bÃ¼tÃ§esine katkÄ± saÄŸlayanÂ  Ã¼rÃ¼nlerini Migros kalitesi ve temassÄ±z teslimatla daha fazla kiÅŸiyeÂ  ulaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ olacak. Migrosâ€™un Sanal Market Ailesiâ€™ne katÄ±lmakÂ  isteyenler basvuru.migros.com.tr adresinden baÅŸvurularÄ±nÄ± iletebilecek.

    Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Virüsün topraktan çÄ±kma ihtimali yokSaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Corona Virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, corona virüs hastalÄ±ÄŸÄ±ndan ölenlerin defnine iliÅŸkin, "Virüsün topraktan çÄ±kma ihtimali yok. Vefat eden hastanÄ±n normal yerine gömülmesi uygundur. Ama mutlaka yÄ±kama ve gömülme esnasÄ±nda görevlilerin koruyucu ekipmanlarÄ±nÄ± giymesi lazÄ±m" dedi.
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