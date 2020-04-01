Son dakika: Migros'tan flaÅŸ karar! 10 gün içinde 1000 kiÅŸiyi daha iÅŸe alacak
Son dakika haberlere gÃ¶re, Migrosâ€™un baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± istihdam seferberliÄŸinin ardÄ±ndan 10 gÃ¼nÂ iÃ§inde Sanal Market ve maÄŸaza operasyonlarÄ±nda 2.200 kiÅŸi iÅŸ baÅŸÄ±Â yaptÄ±. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki 10 gÃ¼nde 1.000 kiÅŸiyi daha iÅŸe alacaÄŸÄ±nÄ± duyuran Migros bÃ¶ylece 1 ayda 3.200 kiÅŸiye ek istihdam saÄŸlamÄ±ÅŸ olacak.
Migros, baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± istihdam seferberliÄŸi doÄŸrultusunda 45.000Â kiÅŸilik Ã§alÄ±ÅŸan ordusunu daha da geniÅŸletiyor.
Sanal market operasyonlarÄ± iÃ§in 1.200, maÄŸazalarÄ± iÃ§in 1.000 yeniÂiÅŸe alÄ±m yapan Migros toplamda 10 gÃ¼nde 2. 200 kiÅŸiye iÅŸ baÅŸÄ±Â yaptÄ±rdÄ±. YaptÄ±ÄŸÄ± ilk duyurunun ardÄ±ndan 60 bini aÅŸkÄ±n iÅŸ baÅŸvurusuÂ alan Migrosâ€™un Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 10 gÃ¼n iÃ§inde yapacaÄŸÄ± 1.000 yeni iÅŸe alÄ±mlaÂ saÄŸladÄ±ÄŸÄ± ek istihdamÄ± 1 ayda 3.200 kiÅŸiye ulaÅŸtÄ±racak.
BAÅžVURULAR NASIL YAPILACAK?
Migros Sanal Market bÃ¶ylece aile bÃ¼tÃ§esine katkÄ± saÄŸlayanÂ Ã¼rÃ¼nlerini Migros kalitesi ve temassÄ±z teslimatla daha fazla kiÅŸiyeÂ ulaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ olacak. Migrosâ€™un Sanal Market Ailesiâ€™ne katÄ±lmakÂ isteyenler basvuru.migros.com.tr adresinden baÅŸvurularÄ±nÄ± iletebilecek.