Mikro işletmelere hijyen eğitimiyle gelir artışı yolda

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu liderliğinde, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve OPET işbirliğiyle yürüyecek proje ile mikro işletmeler için hijyen odaklı eğitim programları oluşturulacak. Eğitimlerin ardından katılımcılara hem Türkiye, hem de uluslararası alanda geçerli sertifa verilecek. Sertifika alan mikro işletmeler, standarta kavuşacak.

Turizme yarayacak

Projeye ilişkin online basın toplantısında konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kamu ve özel sektörün gelecek nesillere daha iyi ve daha temiz ülke bırakmak için harekete geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Pandemi sayesinde halkın her kesiminde ve her yaş seviyesinde temizlik ve hijyen konusunda ciddi bilinç artışı yaşandı. Kadın Girişimciler Kurulumuz da toplumdaki bu hassasiyete cevap verecek güzel projeyi, bakanlık ile hayata geçirdi. OPET’e verdiği destekten dolayı teşekkür ederim. Özellikle turizm merkezlerinde, esnafın ve girişimcilerin şikayetlerinden biri de ‘her şey dahil’ sisteminin etkisiyle yabancı turistlere ulaşamamak. Otellerde gördükleri kalite, temizlik ve hijyen şartlarını dışarıda bulamıyorlardı. Bunun bir nedeni de otellerde sunulan ortamın, dışarıdaki standartlarla aynı konumda olmamasıydı; eksikliğimizdi. İşimiz Temiz Projesi, yeme-içme, konaklama, ulaşım alanında faaliyet gösteren mikro işletmelerin öne çıkmasına, tüketicilerin ve özellikle turistlerin buraları tercih etmesine destek verecektir. Üç pilot ilde başlatılan proje daha sonra tüm illerimize inşallah yayılacaktır.”



Hedef ulusal dönüşüm





TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, projeyi 16 Ocak Dünya Hijyen günü öncesinde açıkladıklarına dikkat çekerek özetle şöyle konuştu:

“Paydaşlarımızla birlikte hedefimiz; temizlik, hijyen bilincini geliştirmek ve hizmet sektöründeki küçük işletmeleri uluslararası ölçeğe taşımak. Hizmet sektörüne yönelik hijyen eğitimleri düzenleyerek ulaşım, konaklama ve yeme-içme alanındaki mikro işletmelerin temiz ve hijyenik hizmet sunmalarını hedefliyoruz. İlk aşamada Antalya, Muğla ve İzmir’de başlayacak projemiz ile Türkiye genelinde ulusal dönüşüm ilan etmek amacındayız. Misafirperverliğimizi, hijenik kurallarla daha güvenli hale getirmek istiyoruz. Farkındalık yaratarak bu zorlu dönemde, mikro işletmelerin kapasitelerini artımayı, gelirlerini yükseltmeyi hedefliyoruz.

Yakıt desteği...

TOBB’un çok geniş bir ağı var, bu nedenle mikro işletmelere ulaşmamız oldukça kolay. Duyurular yapacağız ve isteğe bağlı olarak katılacaklar, zorlama yok. Cazip hale getirmek için bir takım teşviklerimiz olacak. Araştırmalar sonucunda ihtiyaçlarının olduğu alanları gördük. Talepte bulunanlar eğitimlere katılacak, başarıyla geçenlere sertifika verilecek. Eğitimlere katılanlara teşvik anlamında OPET tarafından avantajlı yakıt sağlama fırsatları da tanıyacağız. Katılımcı sayısının çok yüksek olacağını, 18 ay içinde 31 bin 500 kuruma ulaşmayı hedefliyoruz.”

Eylül başı itibarıyla eğitimlere başlacağını söyleyen Öztürk, “Proje turistik önemi yerlerde pilot olarak başlıyor. Öncelikle olarak konaklama tesisleri, ulaşım ve yeme içme sektöründe büyük önem arz ediyor. Pek çok firma TSE standartlarına sahip ve TSE tarafından belgelendirilmiş durumda. Mikro işletmelerden iyi hizmet verenleri böylece bir standarta sokmuş olacağız. O nedenle çok önemli. Şimdiye kadar yapılmamış bir sertifikasyon programı” dedi.



Uzaktan eğitim sağlanacak



MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük de, uzaktan eğitim yoluyla genel müdürlüğün online eğitim platformu üzerinden verilecek eğitimler konusunda, “Projeyi, 10 kişiden az personel çalıştıran, yıllık cirosu 3 milyonu geçmeyen işletmeler için yapıyoruz. Pilot uygulamadan sonra başarılı olursak ülke geneline yayacağız. Sertifikamız hem ülkemizde hem uluslararası arenada geçerli olacak. Bu belgeyi almak için küçük işletmeler eğitim kurumlarına para veriyorlardı, ücretsiz olarak belgelerini MEB amblemli olarak imzalayıp vereceğiz. Eğitimler halk eğitim merkezlerindeki, hijyen eğitimi vermeye uygun nitelikteki öğretmenler tarafından verilecek. Önce 100 öğretmenimizi eğiteceğiz, bunlar diğer katılımcıların kursları konusunda yetkili olacak” dedi.