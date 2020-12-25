Milyonlarca işçi ve işveren asgari ücret zammını merak ediyor! Asgari ücret 2021 ne kadar olacak, son toplantı ne zaman?

Son dakika asgari ücret gelişmeleri... 3. toplantının geçtiğimiz günlerde gerçekleştiği asgari ücret 2021 için TÜİK ilk teklifi belirledi. Yeni yılda verilecek asgari ücret oranı son toplantıda belli olacak. Peki, asgari ücret için son toplantı ne zaman yapılacak? İşte asgari ücret 3. toplantısında verilen teklif ve son toplantı tarihi ile ilgili bilgiler.

ASGARİ ÜCRET SON TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?

Türk-İş'in ev sahipliği ile çevrimiçi gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantıda ilk teklifi belirledi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücreti belirlemek için dört kez toplanıyor. Dördüncü ve son toplantının gelecek hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yapılacağı öğrenildi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? İLK TEKLİF...

Toplantıda, TÜİK temsilcisi de bekar bir işçinin asgari geçim tutarını açıkladı. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı. Asgari ücret rakamı ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belli yere gelsin o zaman konuşalım." dedi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.



Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.