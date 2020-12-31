Milyonları ilgilendiren değişiklik! Yarından itibaren devreye alınıyor

2021 yılı birçok yeniliği de beraberinde getiriyor. Çalışma hayatından ticarete pek çok düzenleme 2021'de hayata geçecek. 2 bin 825 lira olan yeni asgari ücret yarından itibaren uygulanacak.

Zamlı memur maaşları belli oluyor

Memur ve emekliler de maaşlarını ocak ayından itibaren zamlı alacak. 6 aylık zam oranı 4 Ocak'ta belli olacak.

Burs ve öğrenim kredisi

Yaklaşık 1,5 milyon öğrencinin burs ve öğrenim kredisi ocak ayında yüzde 18 zamlı olarak hesaplara yatırılacak. Lisans öğrencilerine 650, yüksek lisans öğrencilerine bin 300, doktora öğrencilerine bin 950 lira aylık ödeme yapılacak.

Yeni yılda e-ticarette vergi muafiyeti başlayacak. İş yeri olmayan, sanayi tipi makine kullanmadan evde imal ettiği ürünleri internetten satanlar yarından itibaren gelir vergisinden muaf tutulacak.

Trans yağ yüzde 2'yi geçemeyecek

Yılbaşından itibaren bisküvi, çikolata ve cips gibi gıda ürünlerindeki trans yağ oranı yüzde 2'yi geçemeyecek. Uygulama, Türkiye'de Avrupa Birliği ülkelerinden 3 ay önce yani yarın devreye girecek.

Ticari araç sürücülerine psikoteknik zorunluluğu

Sürücü kaynaklı trafik kazalarının önüne geçmek için psikoteknik belgesi artık zorunlu olacak. Psikoteknik raporu bulunmayan, toplu taşıma ve ticari yük taşımacılığı yapan sürücüler araç kullanamayacak.

MTV oranları değişiyor

2021 yılında motorlu taşıtlar vergisinin oranı da değişiyor. 2021'de en düşük MTV 109 TL en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL olarak belirlendi. 2021 yılında emlak vergisi ise yüzde 4.55 artışla uygulanacak.

1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi (MTV) motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 964 liradan 1051 liraya çıkacak.

Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 - 1600 cc arasında olan otomobiller için MTV, 1678 liradan 1830 liraya, 1601 - 1800 cc arasında olanlar için 2964 liradan 3234 liraya, 1801 - 2000 cc arasında olanlar için 4 bin 670 liradan 5 bin 95 liraya ve 2001 - 2500 cc arasında olanlar için ise 7 bin 3 liradan 7 bin 640 liraya yükselecek.

Trafik cezaları artıyor

Trafik cezaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre yeni yılda yüzde 22,58 zamlı uygulanacak.

Resmi Gazete'de 23 Aralık'ta yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"nde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yeniden değerleme oranının yüzde 22,58 olarak belirlenmesinin ardından 1 Ocak 2020'den itibaren uygulanacak trafik ceza miktarları da yeniden hesaplandı.

Park ve duraklama yasaklarına, dönüş ve geçme kurallarına, kavşaklarda geçiş hakkına, indirme ve bindirme kurallarına uymayanlar, emniyet kemeri, kask ve koruma gözlüğü kullanmayanlar, trafik kurallarına uymayan yayalar ile araçlardan çöp atanlar ve araçlarda yüksek seste müzik açanlar, 132 lirayla cezalandırılacak.

Araç yükleme kurallarına uymayanın cezası 275 liradan 6 bin 754 liraya kadar değişecek.

Araçlarına nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan, öngörülen sayıda tescil plakası takmayan, farklı okunması veya okunmamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapanlara 505 lira ceza kesilecek.

Alkollü olarak araç kullandığı ilk kez tespit edilen, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde art arda birden fazla şerit değiştiren, ters istikamette araç süren, emniyet şeridi ihlali yapan ve hız sınırlarını yüzden 50'den fazla aşan sürücüler bin 228 lirayla cezalandırılacak.