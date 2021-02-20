Model fabrikalarla 2 bin yeni istihdam

İnovasyon, dijitalleşme, girişimcilik ekosistemi ve üretimde verimliliği güçlendirmeyi hedefleyen merkezler, yerel imalat sanayiini teknoloji odaklı dönüştürerek, rekabet güçlerini artıracak ve firmaları yeni sanayi devrimine hazırlayarak sürdürülebilir büyümeyi tetikleyecek. Projenin yerel düzeydeki ortaklığını ise özel sektörü temsil eden ticaret ve sanayi odaları ile organize sanayi bölgeleri üstleniyor.



Girişimcilere destek



UNDP’nin sürdürülebilir kalkınma uzmanlığını ve AB desteğini bir araya getiren proje, 2 bin yeni istihdam yaratacak, 150 yeni şirket veya ortak girişimin kurulmasını sağlayacak. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet, Mersin Model Fabrika ve Yenilik Merkezi’ni ziyaret ederek merkezin faaliyetlerini inceledi. Mersin Model Fabrika ve Yenilik Merkezi verimlilik konularında Çukurova Kalkınma Ajansı, girişimcilik alanında ise KOSGEB ile ortak çalışacak ve merkezlerden eğitim ve danışmanlık alan firma ve girişimcilere maddi destek de sağlanacak.