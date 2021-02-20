MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Model fabrikalarla 2 bin yeni istihdam
ABONE OL
20.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Model fabrikalarla 2 bin yeni istihdam

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) Avrupa Birliği (AB) desteği ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde yürüttüğü Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi (TDP) kapsamında İzmir, Gaziantep ve Mersin’de Yenilik Merkezleri ve Model Fabrikalar faaliyete geçti.

Model fabrikalarla 2 bin yeni istihdam

İnovasyon, dijitalleşme, girişimcilik ekosistemi ve üretimde verimliliği güçlendirmeyi hedefleyen merkezler, yerel imalat sanayiini teknoloji odaklı dönüştürerek, rekabet güçlerini artıracak ve firmaları yeni sanayi devrimine hazırlayarak sürdürülebilir büyümeyi tetikleyecek. Projenin yerel düzeydeki ortaklığını ise özel sektörü temsil eden ticaret ve sanayi odaları ile organize sanayi bölgeleri üstleniyor.

Girişimcilere destek

UNDP’nin sürdürülebilir kalkınma uzmanlığını ve AB desteğini bir araya getiren proje, 2 bin yeni istihdam yaratacak, 150 yeni şirket veya ortak girişimin kurulmasını sağlayacak. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet, Mersin Model Fabrika ve Yenilik Merkezi’ni ziyaret ederek merkezin faaliyetlerini inceledi. Mersin Model Fabrika ve Yenilik Merkezi verimlilik konularında Çukurova Kalkınma Ajansı, girişimcilik alanında ise KOSGEB ile ortak çalışacak ve merkezlerden eğitim ve danışmanlık alan firma ve girişimcilere maddi destek de sağlanacak.

En yakın arkadaşı anlattı: Kocası kıskanmasın diye giyimini bile değiştirdiAntalya'da doktor eşi Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un (58) tabancayla vurup öldürdüğü diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'un (38) en yakın arkadaşı ve danışanı Tuğba Pekdiri Avcı, "Gamze, kocası kıskanmasın diye giyimini bile ona göre ayarlıyordu. Yaşarken melek gibiydi, şimdi melek oldu gitti" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Başa dönmeyelim!

Başa dönmeyelim!

SGK o maaşı kesemez! 25 yaş kuralı var…

SGK o maaşı kesemez! 25 yaş kuralı var…

Hangi ülkede kaç COVID-19 aşısı yapıldı?

Hangi ülkede kaç COVID-19 aşısı yapıldı?

Prof. Balcı: Yaşam izine çok yakınız

Prof. Balcı: Yaşam izine çok yakınız

Sıradaki Haber