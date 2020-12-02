MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler Ekonomi Haberleri Muğla'da 9.4 milyon liraya alıcı buldu
ABONE OL
02.12.2020 - 07:33 | | AA

Muğla'da 9.4 milyon liraya alıcı buldu

Maliye hazinesine ait Muğla'nın Bodrum ilçesindeki taşınmazın özelleştirme ihalesi yapıldı.

Muğla'da 9.4 milyon liraya alıcı buldu

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, maliye hazinesine ait Muğla'nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi 230 ada 8 nolu parselde bulunan 1456,28 metrekare yüzölçümlü taşınmaz için düzenlenen ihalenin nihai pazarlık görüşmesi sonuçlandı.

İhalede en yüksek teklif, 9 milyon 400 bin lirayla Ahmet Filiz tarafından verildi.

Tarım işçilerini taşıyan midibüs ile minibüs çarpıştıHatay'ın Dörtyol ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs ile minibüsün çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

67'lik amcadan polisin "neden maske takmıyorsun" sorusuna ilginç cevap

67'lik amcadan polisin "neden maske takmıyorsun" sorusuna ilginç cevap
Elektrikte indirim fırsatı! Son tarih...

Elektrikte indirim fırsatı! Son tarih...

Kar, Balkanlar'dan yurda giriş yaptı

Kar, Balkanlar'dan yurda giriş yaptı

Deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu 2 Aralık? AFAD - Kandilli son dakika depremler

Deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu 2 Aralık? AFAD - Kandilli son dakika depremler

Sıradaki Haber