Muğla'da sezonun ilk safran hasadı yapıldı

Muğla'nın bitkisel zenginliğine safran da eklendi. Aktarlarda gramla satılan safranın kilo fiyatı kalitesine göre 40 ile 50 bin TL arasında değişiyor. Safranın ekonomik değerinin yükselmesi, Muğla'da vatandaşları safran üretimine yönlendirdi. Bölgede yapılan analizlerde Muğla'nın coğrafi yönünün uygun olması sonrasında Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede safran ekimi yapılması için bir süre önce çalışma başlattı. Bu kapsamda Seydikemer'deki bir firma tarafından yetiştirilen safranın ilk hasadı yapıldı.

İlk hasat etkinliğine katılan Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, safran yetiştiriciliği ile ilgili bilgiler verdi. Muğla'nın coğrafik yapısının safran üretimi için oldukça müsait olduğuna dikkati çeken Saylak, "Yaklaşık 160 bin çiçekten 1 kilogram civarında kuru safran elde edilebiliyor. Safran ekonomik değeri çok yüksek bir ürün. Safran, önümüzdeki süreçte çiftçilerimize tavsiye edilecek bir ürün. Bu yönde çiftçilerimizi bilgilendirmek için kolları sıvadık. Bugün de yine müdürlüğümüz tarafından saran üretiminin desteklendiği ve ilk hasadın yapılacağı Seydikemer ilçesindeki etkinliğe geldik. Bugün hep birlikte burada ilk hasat etkinliğini gerçekleştireceğiz" dedi.

'TÜRKİYE BU İHTİYACI YURT DIŞINDAN KARŞILIYOR'

Seydikemer'de safran hasadı yapacak olan firmayı ziyaret eden Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, beraberindekilerle tarlada ilk ürünü çiftçiler ile birlikte topladı. Saylak, burada da yaptığı açıklamada, "Firma 2016 yılında 400 metrekare alanda 50 kilo safran soğanıyla üretime başladı. Bu yıl üretimini 700 kilogram soğan ile 6 dekara çıkardı. Firma yetkilileri, safranın 300 rakımlı arazilerde verimin çok iyi olduğunu, ürünlerini toptan ve perakende olarak sattıklarını ve üretim alanlarını önümüzdeki yıllarda daha da arttırmayı planladıklarını söyledi. Bu bizim içinde bir üretim örneği oluşturuyor. Bölgede alternatif ürünlere ihtiyaç duyan çiftçilerimize ekonomik geliri yüksek safran üretimini tavsiye ediyoruz. Tıbbi ve aromatik bir bitki olan safran, antioksidan, hücre yenileme ve vücut direnci yükseltme özelliği ile gıda, ilaç ve kozmetik sektöründe, kendi ağırlığının 100 bin katını boyama özelliğiyle de boya sektöründe yüksek talep gören önemli bir ürün. Safranın ekonomik değerinin çok yüksek olması ve dünyadaki talebin fazla oluşu, safran tarımını önemli duruma getiriyor. Geçmişte geniş alanlarda safran yetiştirilirken, safran tarımının tekrar canlandırılması ve çiftçilerin desteklenmesi, ülkemiz ekonomisi için de büyük kazanç sağlayacak" diye konuştu. Türkiye'nin safran ihtiyacının yüzde 70'ni ithal ettiğini hatırlatan Saylak, çiftçilerin kırsal bölgelerde 500 metrekare ya da bir dekarda safran üretimi yapabileceklerini ifade eden Saylak, safranın 300 ile 1200 rakımda susuz yetişebilen bir ürün olduğunu kaydetti.

AĞUSTOS-EYLÜL AYLARINDA EKİLİYOR

Safran, soğanları ağustos- eylül aylarında ekilen, ortalama 20-25 santimetreye kadar boylanabilen ve ekim ayı sonunda huni biçiminde mor çiçekler açan bir bitki kültür bitkisi. Çiçeklerin tam ortasında üç parçalı, kırmızımsı turuncu tepecikler yer alıyor. Kasım ayı ortalarından itibaren sabah erken saatlerde bu tepecikler tek tek elle toplanıp kurutulup, safran elde ediliyor. Kumlu, gevşek, taşsız ve iyi drenajlı toprağı seven bu bitkiden elde edilen safranlar, baharat ve gıda boyası olarak kullanılıyor.