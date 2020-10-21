Nace Kodu Nedir, Nasıl Öğrenilir? Nace Kodu Ne İşe Yarar?

Nace Kodu Avrupa topluluğunda ekonomik faaliyetlerin istatistiki sınıflandırılmasıdır. Tüm dünya ekonomisinde faaliyetlerin uluslararası standart sanayi sınıflandırılması ise ISIC olarak bilinmektedir. Nace Kodu ise ISIC'ın Avrupa Birliği uyarlamasıdır.

Nace Kodu Nedir, Nasıl Öğrenilir?

Nace Kodu Avrupa Birliğinde kullanılan istatiksel anlamda kullanılmak üzere farklı iş kollarının sınıflandırıldığı kod sistemine verilen isimdir. Nace Avrupa'da ekonomik faaliyetler ile ilgili istatistiklerin yayılması ve üretilmesi amacıyla uygulanan bir başvuru kaynağıdır. Bu kod sisteminde iş yerlerine ve işletmelere uyguladıkları faaliyet koluna göre 6 haneli bir kod verilmektedir. Nace Kodu ülkemizde birçok alanda kullanılmaya başlamıştır.

Nace kodunu içeren mesleklerin gruplandırılması rehberini ülkemizde Türkiye İstatistik Kurumu başkanlığında Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, KOSGEB, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile oluşturulmuştur. Rehber 2008 yılında yayımlanmış, 2009 yılında ise ilk kullanıma odalar başlamıştır. Daha sonra Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve KOSGEB 2010 yılında kullanmaya başlamıştır.

Nace Kodu Ne İşe Yarar?

Şirketlerin Ticaret Odalarına kayıt ettirilmeden önce Nace Kodunu öğrenmeleri gerekmektedir. Bunun sebebi Nace Kodu öğrenildiği zaman iş yerinde var olan tehlikenin derecesi de öğrenilir. Nace Kodu 6 haneden oluşur. Nace Kodunun ilk iki rakamı faaliyet sınıflandırılmasını belirtmektedir. Son dört rakamı ise alt faaliyet sınıflandırılmasını belirtir.

Nace Kodu şirketlerin almaları gereken kodlardan birisidir. İş yerlerindeki tehlikenin derecesini öğrenmek oldukça önemlidir. İş yeri tehlike sınıflandırılması çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli şekilde sınıflandırılır. Bu sayede iş yerinin tehlike derecesini öğrenmek iş güvenliği yasalarının gerekliliklerini yerine getirilmesi ve işin sorunsuz sürdürülmesini de sağlayacağı için altılı faaliyet kodunun bilinmesinin oldukça faydası bulunmaktadır. Bu nedenle Nace Kodunun mutlaka öğrenilmesi gerekmektedir.