Koronavirüs salgını döneminde Devlet tarafından verilmeye başlayan nakdi ücret desteği ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ait Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün itibarıyla yapılmaya başlandığını duyurdu. Vatandaşlar ise sabırsızlandı ve arayışa koyuldu. Peki Nakdi Ücret Desteği ne kadar, nedir? Bugün yatan Nakdi Ücret Desteği ne zaman bitiyor?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir.

Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanacak Kişiler

17/4/2020 tarihi itibarıyla, iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar kapsam dâhilindedir.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

Asgari ücret zammıyla beraber yüzde 21.56 oranında artış gösteren bu ödenek günlük 39 TL’den 47 TL’ye yükseldi. Toplam 2.3 milyon vatandaşın yararlandığı, ücretsiz izne çıkarılanlara ödenen nakdi ücret desteği yüzde 21.56 artarak bin 422 TL'ye çıktı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEREDEN ALINIYOR?

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını belirterek, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada; "Kısa çalışma ödeneğini şubat ayının sonuna, nakdi ücret desteğinin süresini ise 17 Mart tarihine kadar uzattık." İfadelerini kullanmış ve ödeneğin sona ereceği o tarih için Mart ayını işaret etmişti...