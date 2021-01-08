Nakdi Ücret Desteği ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? Bakan açıkladı...

Nakdi Ücret desteği ödemeleri ne zaman başlayacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren Nakdi Ücret Desteği ödemeleri konusunda geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Aralık ayı nakdi ücret desteği ödemeleri için 8-9 Ocak tarihlerini işaret etmişti. Ödemeler bugün itibariyle başladı

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8-9 Ocak tarihlerinde hesaplara yatacak.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalardaki Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; "Kısa çalışma ödeneğini şubat ayının sonuna, nakdi ücret desteğinin süresini ise 17 Mart tarihine kadar uzattık." dedi.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği ile ilgili açıklamalarda bulundu. 15/03/2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara da Nakdi Ücret Desteği verileceğini bildiren Bakan Selçuk, bu işçilerin daha önce yapmış oldukları işsizlik ödeneği başvurusu dışında herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmadığını ifade etti. Ancak 15 Mart’tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine başvurmamış olanların, https://esube.iskur.gov.tr adresinden veya e-Devlet aracılığıyla işsizlik ödeneğine başvuruda bulunabileceğini belirtti.

Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizle 15 Mart’tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara, Nakdi Ücret Desteği, İŞKUR tarafından izleyen ayın 8’inden itibaren ödenecek.