Nakit döviz komisyonu durduruldu

Bankalar da bunun üzerine geçen haftadan itibaren nakit döviz çekimine binde 2 ile 3 arasında değişen oranlarda komisyon uygulamaya başlamıştı. Söz konusu komisyon hem bankadan bankaya, hem de çekilen dövizin miktarına göre değişiklik gösteriyordu. Komisyonun miktarı, 10 bin doların üzerindeki nakit çekimlerde 135 doları bulabiliyordu.

Dün sabah değişti

Dün sabah ise bankadan nakit dövizini çekmek isteyen vatandaşlar, komisyon uygulamasının durdurulduğunu öğrendi. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken bir bankanın üst düzey yetkilisinin, durdurma kararını Merkez Bankası’nın aldığı yönündeki sözleri kulislere yansıdı. Öte yandan hem Merkez Bankası’nın bu konuda yeni bir düzenleme yapabileceği, hem de durdurmanın ardından başka bir düzenleme olmayacağı şeklinde iki ayrı söylem finans çevrelerinde konuşuldu.

‘Merkez’e sorun’

Türkiye Bankalar Birliği yetkilileri de Milliyet’in komisyonun durdurulup durdurulmadığına, bugüne kadar söz konusu komisyonu ödeyen vatandaşların paralarını geri alıp alamaya-cağına ilişkin soruları üzerine, “Bu aşamada sorularınızı Merkez Bankası’na yönlendirmenizde fayda bulunuyor” yanıtını verdi.