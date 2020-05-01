BİST101.110-0.48EURO7.650.13USD6.980.02ALTIN375.92-0.85
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Nefes kredisi nedir, kimler başvuru yapabilir? Nefes kredisi başvuru şartları nelerdir?
    ABONE OL
    01.05.2020 - 10:54 |

    Nefes kredisi nedir, kimler başvuru yapabilir? Nefes kredisi başvuru şartları nelerdir?

    Koronavirüs nedeniyle birçok küçük işletme ve ekonomik anlamda zor günler geçiriyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Nefes kredisi kobilere düşük faizli kedi imkanı sunuyor. TOBB işbirliği ile gerçekleştirilen Nefes Kredisi başvuruları 27 Nisan tarihinden itibaren Denizbank şubelerinden alınmaya başlandı. Peki kimler başvuru yapabilecek?

    Nefes kredisi nedir, kimler başvuru yapabilir? Nefes kredisi başvuru şartları nelerdir?

    Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TOBB işbirliği ile gerçekleştirilen Nefes kredisi başvuruları 27 Nisan tarihinden itibaren alınmaya başlandı. Başvurular 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecek. Başvuru işlemleri Denizbank şubeleri aracılığı ile gerçekleştirilecek. Peki kredi başvurusu kimler tarafından yapılabilecek, kredi başvuru evrakları nelerdir?

    KREDİ BAŞVURU EVRAKLARI

    Yararlanıcı beyanı

    Ticaret Sicil Gazetesi

    Nüfus cüzdanı fotokopisi

    İmza Beyannamesi

    Son 2 Yıla ait Vergi Levhası

    Son 3 Yıla Ait Hesap Defteri veya Bilanço ve Gelir Tablosu

    Tüzel kişi firmalar için son dönem Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve ekleri

    Bağlı bulunulan oda ve borsadan alınmış ve bu kredi isminin belirtildiği üyelik belgesi istenecektir. (“NEFES KREDİSİ” ifadesi açıkça belirtilecektir.)

    DenizBank, başvuru niteliğine göre aşağıdakilere ilave evrak isteme hakkını saklı tutar.

    Kullandırılacak krediler açık kredi statüsünde (teminatsız) kullandırılamayacaktır. KGF kefaletine ek olarak en az bir üçüncü kişi kefaleti şartı aranacaktır.

    Bununla birlikte, DenizBank kullandıracağı tüm kredilerde ilave teminat isteme hakkını saklı tutar.

    NEFES KREDİSİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

    Bankamızın Kurumsal, Ticari ve KOBİ segmentleri içerisinde yer alan TOBB Üyesi; Ticaret Odası, Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Borsası Üyeleri.

    BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

    Başvurular 27 Nisan 2020 tarihinden itibaren yapılabilecektir. Son başvuru tarihi 31 Aralık 2021’dir.

    NEFES KREDİSİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

    Proje kapsamında kullandırılacak kredilerde uygulanacak faiz oranı yıllık % 7,5 olacaktır.

    Program kapsamında kullandırılacak krediler 2020 yılında anapara ve faiz ödemesiz (6-8 ay süre), 2021 yılında aylık eşit taksit ödemelidir. (12 ay vade).

    Kredi, ödemesiz dönem sonunda başlamak üzere Aylık Eşit Taksitli şekilde geri ödenecektir.

    Türkiye'de ilk kez görüntülenen rakun köpeği koronavirüsü insana bulaştıran hayvan olabilir!Son Dakika - Sarıkamış Allahuekber Dağları'nda fotokapanla görüntülenen, Covid-19'un yaban hayatından insana geçişindeki ara tür olabileceği değerlendirilen rakun köpeğinin Türkiye'deki ilk kaydı, bilimsel literatüre girdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cuma mesajları 2020 - SMS, Facebook, Instagram, Twitter üzerinden paylaşacağınız Cuma mesajları

    Cuma mesajları 2020 - SMS, Facebook, Instagram, Twitter üzerinden paylaşacağınız Cuma mesajları

    Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl erken emeklilik ve…

    Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl erken emeklilik ve…

    Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanlar 1000 lira için başvurdu

    Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanlar 1000 lira için başvurdu

    Son dakika... Irak'ın kuzeyine operasyon! 3 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika... Irak'ın kuzeyine operasyon! 3 terörist etkisiz hale getirildi

    Sıradaki Haber