Nefes kredisi nedir, kimler başvuru yapabilir? Nefes kredisi başvuru şartları nelerdir?

Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TOBB işbirliği ile gerçekleştirilen Nefes kredisi başvuruları 27 Nisan tarihinden itibaren alınmaya başlandı. Başvurular 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecek. Başvuru işlemleri Denizbank şubeleri aracılığı ile gerçekleştirilecek. Peki kredi başvurusu kimler tarafından yapılabilecek, kredi başvuru evrakları nelerdir?

KREDİ BAŞVURU EVRAKLARI

Yararlanıcı beyanı

Ticaret Sicil Gazetesi

Nüfus cüzdanı fotokopisi

İmza Beyannamesi

Son 2 Yıla ait Vergi Levhası

Son 3 Yıla Ait Hesap Defteri veya Bilanço ve Gelir Tablosu

Tüzel kişi firmalar için son dönem Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve ekleri

Bağlı bulunulan oda ve borsadan alınmış ve bu kredi isminin belirtildiği üyelik belgesi istenecektir. (“NEFES KREDİSİ” ifadesi açıkça belirtilecektir.)

DenizBank, başvuru niteliğine göre aşağıdakilere ilave evrak isteme hakkını saklı tutar.

Kullandırılacak krediler açık kredi statüsünde (teminatsız) kullandırılamayacaktır. KGF kefaletine ek olarak en az bir üçüncü kişi kefaleti şartı aranacaktır.

Bununla birlikte, DenizBank kullandıracağı tüm kredilerde ilave teminat isteme hakkını saklı tutar.

NEFES KREDİSİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Bankamızın Kurumsal, Ticari ve KOBİ segmentleri içerisinde yer alan TOBB Üyesi; Ticaret Odası, Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Borsası Üyeleri.

BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

Başvurular 27 Nisan 2020 tarihinden itibaren yapılabilecektir. Son başvuru tarihi 31 Aralık 2021’dir.

NEFES KREDİSİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Proje kapsamında kullandırılacak kredilerde uygulanacak faiz oranı yıllık % 7,5 olacaktır.

Program kapsamında kullandırılacak krediler 2020 yılında anapara ve faiz ödemesiz (6-8 ay süre), 2021 yılında aylık eşit taksit ödemelidir. (12 ay vade).

Kredi, ödemesiz dönem sonunda başlamak üzere Aylık Eşit Taksitli şekilde geri ödenecektir.