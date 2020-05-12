Nissan eski CEO'suyla ilgili yeni detay! 70 hava deliği açıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 31 Aralık 2019 günü bir twitter kullanıcısının, Carlos Ghosn’un kaçırıldığı iddiasını paylaşmasıyla soruşturmayı başlattığı öğrenildi. Ghosn'un kaçısıyla ilgili özel şirketin genel müdürünün 1 Ocak 2020 tarihinde Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü’ne giderek söz konusu uçuşun satışını gerçekleştiren kişinin, ticaret müdürü Okan Kösemen’i görüşmeye çağırdığını ve kendisinden yazılı beyan aldıklarını söylediği bilgisi edinildi. Kösemen’in yazılı beyanında Beyrut’a broker ile görüşüp geleceğini söylediğini bu talebin de ticaret müdürü olması nedeniyle kabul ettiğini ifade eden genel müdür, şirketinin ticari itibarının zedelendiğini belirterek şikayetçi olduğunu belirtti.

ŞÜPHE UYANDIRMAMAK İÇİN İSTANBUL’A İNDİLER

Lübnan’da bulunan ve açık kimlik bilgileri tespit edilemeyen Nicolas M'nin, Japonya’da ev hapsinde bulunan Ghosn’un kaçırılması amacıyla ABD vatandaşı olan yine açık kimlikleri belirlenemeyen şüpheliler Micheal T. ve George Antoine Z. isimli şahısları ayarladığı öğrenildi. Nicolas M'nin kaçış sırasında kullanılacak uçaklar konusunda özel bir şirketin ticaret müdürü olan Okan Kösemen ile anlaştığı bilgisi edinildi. Şüphelilerin Ghosn’un vatandaşı olduğu Lübnan’a direkt uçuş yapmanın şüphe çekeceğini düşünerek aktarmalı bir uçuş planı yaptıkları öğrenildi.

MÜZİK KUTUSUNU DUBAİ’DEN GÖTÜRDÜLER

Okan Kösemen’in Osaka-İstanbul uçuşunu gerçekleştirmek üzere TC-TSR kuyruk numaralı uçağı, İstanbul-Beyrut uçuşu için ise TC-RZA kuyruk numaralı uçağı ayarladığı ve uçakların pilotları N P., B.K.S., Ö. B.B. ve S. K.’yi bilgilendirdiği öğrenildi. 28 Aralık 2019 tarihinde TC-TSR kuyruk numaralı uçağın Dubai’de bulunduğu, şüpheliler Micheal T., ve George Antonie Z'nin uçağın yanlarında bulunan 56*54*99 cm ebatında içerisinde ses sistemi (kolon) bulunan ve 56*70*122cm ebatında içerisi boş olan 2 adet müzik kutusu ile uçağa bindikleri bilgisi edinildi.

CEO’NUN NEFES ALABİLMESİ İÇİN 70 HAVA DELİĞİ AÇMIŞLAR

29 Aralık 2019 tarihinde sabah saatlerinde uçağın Dubai'den Osaka Havalimanı’na iniş yaptığı, Micahel T. ve Antonie Z'nin uçaktan müzik kutusuyla birlikte inerek Ghosn’un evine gittikleri öğrenildi. Pilotlar N.P. ve B.K.S. ile hostes S. K.K.’nin dinlenmek amacıyla otele gittiği, aynı gün saat 22.15 sıralarında Osaka’dan İstanbul’a yapılacak uçuşta Micheal T., ve George Antonie Z'nin saat 22.15 sıralarında uçağa bindiklerinde yanlarında bulunan müzik kutusu içine Ghosn’u koydukları ve kutu içerisinde rahat nefes alması amacıyla yaklaşık 70 hava deliği açtıkları öğrenildi. Uçağın 23.00 sıralarında Osaka Havalimanı’ndan kalkış yaptığı ve Japonya ülkesinde bulunan yer hizmetleri görevi yapan Jetaviation Firması tarafından düzenlenen yolcu listesi belgesinde kaçırılan Ghosn isimli şahısın yolcu listesinde yer almadığı bilgisi edinildi.

PİLOT KAÇAK GİRİŞ GÖRÜLMESİN DİYE GÖREVLİLERİ UZAKLAŞTIRDI

Şüpheli Kösemen’in 30 Aralık 2019 tarihinde saat 04.27 sıralarında Atatürk Havalimanı’na geldiği ve 05.11 sıralarında pasaport kontrolünden geçtiğinden sonra apron tarafına geçtiği öğrenildi. Osaka’dan gelen uçağın 05.30 sıralarında özel şirketin hangarı önüne yaklaştığı ve Kösemen’in de bir otomobille uçağın yanına gittiği öğrenildi. Bu sırada yer hizmetlerinde görev yapan F.T., E. B ve F.K.’nin gelen yolcular ve uçuş personelini almak için 2 adet VIP araçla yanlarına gittiği, F.T.’nin yolcu olarak gelen şüpheliler Micheal T., ve George Antonie Z'yi uçaktan alarak terminale bıraktığı bilgisi edinildi. Uçaktan inen pilot B. K.S.’yi araçta bekleyen diğer yer hizmetleri görevlilerinin, Türkiye’ye kaçak olarak getirilen Ghosn’u görmemeleri amacıyla VIP araca bindiği ve hangarın arka tarafında kendisine bir zarf verileceğini söyleyerek uçağın yanından aracı uzaklaştırdığı öğrenildi. Pilot B. K.S.’nin zarf alma bahanesiyle tanıkları beklettiği bu sırada da Kösemen’in yer hizmetleri çalışanları ayrıldıktan sonra Ghosn’la birlikte Beyrut’a gidecek TC-RZA kuyruk numaralı uçağa gittiği bilgisi edinildi. Beyrut’a giden uçağın yolcu listesi belgesinde de ülkeye kaçak giren Ghosn’un ismi burada da yazılmadı.

KÖSEMEN KAÇIŞLA İLGİLİ ÖDEME ALDI

30 Aralık 2019 günü saat 07.15 sıralarında TC-RZA kuyruk numaralı uçağın Beyrut Havalimanı’na iniş yaptığı şüpheli Kösemen ile Ghosn’un uçaktan indikleri ve saat 07.15 sıralarında şüpheli Kösemen’in uçağa Nicolas M., ile döndüğü öğrenildi. Şüphelilerin uçak içinde görüştükleri,Nicolas M'nin Ghosn’un kaçırılması karşılığında Okan Kösemen'e soruşturma aşamasında tespit edilemeyen miktarda ödeme yaparak uçaktan ayrıldığı bilgisi edinildi. Uçağın saat 10.06’da Atatürk Havalimanı’na geri iniş yaptığı öğrenilirken, şüpheliler Micheal T., ve George Antoine Z., 30 Aralık günü saat 10.00 sıralarında İstanbul Havalimanı’ndan çıkış yaparak Türkiye’den ayrıldı.

CEO’YU KAÇIRAN ŞÜPHELİLERİN DOSYASI AYRILDI

Söz konusu olayla ilgili Okan Kösemen ve pilotlar N.P., S.K, B.K, ve Ö.B. B, “Göçmen kaçakçılığı” suçundan hostesler N. A. ile S. K.K. hakkında ise “Suçu bildirmeme” suçlarından Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açılmıştı.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yer hizmetlisi görevlileri İ.M.H. ve F.K.’nin üzerlerine atılı göçmen kaçakçılığı suçuna iştirak ettiklerine ilişkin haklarında kamu davasının açılmasını sağlayacak bir delili bulunmadığından kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verilmişti.

Şüphelilerden Micheal T.,, George Antoine Z.,ve Nicolas M'nin açık kimlik ile adres bilgilerinin tespit edilemediği, vatandaşı oldukları ülkelerde savunmalarının alınması ve diğer şüphelilerle ilgili karar verilmesi gerektiği anlaşıldığından her iki dosyanın da ayrılmasına karar verildi.