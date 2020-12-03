Normalleşme desteğinde süre uzadı

İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 10, 19, 21 ve 26. maddelerindeki bazı sürelerin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada, yürürlükteki Normalleşme Desteği’nin 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldığını, 3 ay olan yararlanma süresinin de 6 aya çıkarıldığını belirterek şunları kaydetti:



İstihdam korunacak



“Normal çalışma düzenine geçen iş yerlerimiz için Normalleşme Desteği adı altında bu desteklerimizi sürdüreceğiz. Böylece istihdamı korumaya devam edeceğiz. İstihdamın korunması ve artırılması kapsamında işverenlere prim ve vergi desteğini düzenleyen İlave İstihdam Teşviki süresi 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldı, bu teşvik ile bir önceki yılın ortalama sigortalı sayısına ilave istihdam edilenler için sağlanan prim desteği uygulaması sürecek.”

Selçuk, kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların istihdamına uygulanan teşviğin süresinin de 31 Aralık 2022’ye kadar uzatıldığını bildirdi.