OlduBil ile 1 milyon kullanıcıya ulaşacak

OlduBil kullanıcıları, banka hesapları olmasa bile 7/24 para gönderip alma, tüm işyerlerinde ve internette ödeme yapma, anlaşmalı işyerlerinde herhangi bir üst sınır olmadan anında nakit iadesi kazanma gibi avantajlardan yararlanabilecek. OlduBil ile ilk yıl 100 bin, üç yılın sonunda ise 1 milyon kullanıcı hedefleniyor.

Ad-soyad ve telefon numarası girerek ücretsiz kayıt olunabilen OlduBil mobil uygulaması ile kullanıcılar, Mastercard lisanslı bir sanal karta sahip olabilecek.

İşletim ücreti yok

Yıllık hesap işletim ücreti alınmayan OlduBil ile hesaptaki paranın tüm kontrolü kullanıcının kendisine bırakılırken, arzu eden kullanıcılar, uygulama üzerinden ya da anlaşmalı noktalardan temassız özellikli fiziksel kart talebinde de bulunabilecek. OlduBil ile fatura taksitlendirmek de mümkün. Taksitlendirmeye Limak Enerji faturaları ile başlayan OlduBil, bu hizmeti kısa sürede diğer kurum faturalarını da kapsayacak şekilde genişletmeyi hedefliyor.

Mikro kredi yolda

Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Özdemir, OlduBil’i sadece yenilikçi bir finansal ödeme aracı olarak değil, hayatı kolaylaştırmak için pratik çözümler sunan dijital bir müşteri hizmet platformu olarak konumladıklarını söyledi. Özdemir, “Çok hızlı bir biçimde tasarlanarak hayata geçirilen bu platform, günlük hayatımızdaki pek çok işlemi basitleştirip çözüyor. Aynı zamanda kullanıcının lehine anında avantajlar yaratıyor” dedi.

Limak Müşteri Çözümleri Yönetim Kurulu Üyesi Birol Ergüven ise OlduBil’in yakın zamanda devreye alınması planlanan mikro kredi özelliğine de vurgu yaparak, “Burada ne kadar mikrokredi kullanılabileceği konusunda bir limit belirlemedik. Ancak asgari ücret civarında bir tutar olmasını öngörüyoruz. Çocuklar için de temassız kart imkanı sunulabilecek” diye konuştu.

Temassıza ilgi artıyor

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, Türkiye’de yetişkin nüfusun yüzde 45’inde kredi kartı, yüzde 68’inde ise banka kartı olduğunu dile getirdi. Temassız teknolojilere ilginin arttığını söyleyen Çağlayan, “Ödemelerin yüzde 40’ı temassız yapılıyor. Üç yılda bu oranın yüzde 80’e ulaşması bekleniyor” ifadelerini kullandı.