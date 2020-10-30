30.10.2020 - 12:34 |
On Numara sonuçları kaçta açıklanacak? 30 Ekim On Numara çekilişi için geri sayım
On Numara çekilişi sonuçları için heyecan dorukta. Bu akşam gerçekleşecek olan On Numara çekilişinde devreden büyük ikramiye 415 bin 449 TL. Peki, Millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yayınlanacak olan On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak?
Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden On Numara çekilişi için geri sayım başladı. On Numara'da devreden büyük ikramiye 415 bin 449 TL.
30 EKİM ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?
Pazartesi ve Cuma akşamları çekilişi gerçekleştirilen On Numara'nın bu akşamki çekilişi saat 20.00'de yapılacak. On Numara çekilişi Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam Taksim Camisi'nde incelemelerde bulunduCumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam Taksim Camisi'nde incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yaptı. Erdoğan, "Taksim Camisi ramazan ayı içerisinde yetişmesine dair bilgi aldım AKM'yle ilgili 2021'in altıncı ayının sonuna kadar yetiştirme hedefi var" dedi.