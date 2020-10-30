On Numara sonuçları kaçta açıklanacak? 30 Ekim On Numara çekilişi için geri sayım

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden On Numara çekilişi için geri sayım başladı. On Numara'da devreden büyük ikramiye 415 bin 449 TL.

30 EKİM ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Pazartesi ve Cuma akşamları çekilişi gerçekleştirilen On Numara'nın bu akşamki çekilişi saat 20.00'de yapılacak. On Numara çekilişi Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.