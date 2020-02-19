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    HaberlerEkonomi Haberleri OPEC+ acil toplantı planlarını gündeminden çıkardı
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    19.02.2020 - 08:38 | | DHA

    OPEC+ acil toplantı planlarını gündeminden çıkardı

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın başını çektiği diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu, Covid-19 salgını sonrası üretim kısıntısını gözden geçirmek üzere yapmayı planladığı acil toplantıyı gündeminden çıkardı.

    OPEC+ acil toplantı planlarını gündeminden çıkardı

    Rusya Enerji Bakanlığı'ndan bir yetkili, Covid-19 salgını nedeniyle petrol talebinde olası düşüşü kompanse etmek için ek üretim kısıntısını görüşmek üzere Şubat ayı içinde yapılması planlanan acil toplantının gündemden çıkarıldığını söyledi. Yetkili, bundan sonraki ilk OPEC+ toplantısının önceden planlandığı gibi 6 Mart'ta düzenleneceğini söyledi.

    OPEC+ Grubu içindeki petrol üreticisi ülkeler 1 Ocak'tan bu yana günde toplam 1.7 milyon varil üretim kısıntısı uyguluyor. Suudi Arabistan, bu kısıntı kapsamında kendisine düşen miktaa ek olarak 400 bin varil daha fazla kısıntı yapacağını açıkladı.

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