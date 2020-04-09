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    HaberlerEkonomi Haberleri OPEC+ toplantısına doğru petrol yükseldi
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    09.04.2020 - 15:50 | | AA

    OPEC+ toplantısına doğru petrol yükseldi

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer üretici ülkelerin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun bugün yapılacak toplantısı öncesinde petrol yükseldi.

    OPEC+ toplantısına doğru petrol yükseldi

     

    Toplantıya doğru, Brent petrolün Haziran teslimi fiyatları yüzde 4.29 artışla 34.25 dolara, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 6.54 artışla 26.73 dolara yükseldi.

    ABD'nin üretim kesintisine katılmadaki isteksizliğiyle bu zamana kadar sekteye uğrayan en büyük petrol üretim kısıntısı üzerine anlaşma sağlamak için bugün toplanacaklar.

    Küresel petrol talebi, tecrit önlemleri nedeniyle uçuşların durdurulması, araç kullanımının düşmesi ve ekonomik faaliyetlerin azalmasının ardından yüzde 30'a varan oranda daraldı. Ham petrol fiyatları pek çok üreticinin üretim maliyetinin altına indi.

    ABD'de fiyatların düşmesi sebebiyle petrol üretiminin doğal olarak azalmasının üretim kesintisi sayılıp sayılamayacağı sorulduğunda Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Bunlar tamamen farklı tür kesintiler. Talepteki genel düşüşü küresel piyasalarda istikrarı sağlamak için yapılan kesintilerle kıyaslıyorsunuz. Bunlar farklı konseptler ve eşit sayılamazlar" diye konuştu.

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