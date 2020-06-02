BİST107.7530.45EURO7.52-0.63USD6.73-1.13ALTIN377.86-0.81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri OPEC+ toplantısını öne çekme beklentisiyle petrol yükseldi
    ABONE OL
    02.06.2020 - 16:18 | | DHA

    OPEC+ toplantısını öne çekme beklentisiyle petrol yükseldi

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun planlanan toplantısının öne çekileceğine ilişkin haberlerle petrol fiyatları yükseldi.

    OPEC+ toplantısını öne çekme beklentisiyle petrol yükseldi

    Brent 40 dolar sınırına yaklaşırken, Batı Teksas hafif petrolü de 35 doları aştı. Rusya medyasında yayımlanan haberlere göre, OPEC+ Grubu, üretim kısıntısına ilişkin sürenin biraz daha uzatılmasının görüşüleceği ve 10 Haziran için planlanan toplantısının 4 Haziran'a çekilmesi düşünülüyor.

    Kaynaklara göre, OPEC'in Ortadoğu coğrafyası içindeki tüm üyeleri, günde yaklaşık 10 milyon varili bulan üretim kısıntısının 2020 sonuna kadar sürdürülmesinden yana tavır alırken, Rusya buna karşı çıkıyor.

    OPEC+ toplantısının öne çekilmesine ilişkin haberler üzerine, Temmuz vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.53 yükselerek 39.29 dolara, aynı vadeli ABD Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.03 yükselişle 36.16 dolara çıktı.

    OPEC+ Grubu'nun halen uygulanmakta olan üç aylık üretim kısıntısının süresi Temmuz ayı sonunda doluyor.

    Küçük çocuk 1,5 metrelik yılanla böyle oyun oynadı!Düzce'nin Cumayeri ilçesinde evlerinin önünde buldukları 1,5 metre boyundaki yılanla oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğun görüntüleri ilgi çekti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MSÜ 2019 yılı dış kaynaktan muvazzaf subay alımı ön kayıt açıklaması!

    MSÜ 2019 yılı dış kaynaktan muvazzaf subay alımı ön kayıt açıklaması!

    Cumartesi yıllık izinden sayılır mı?

    Cumartesi yıllık izinden sayılır mı?

    Emre Belözoğlu Süper Lig'den 5 yıldızı istiyor!

    Emre Belözoğlu Süper Lig'den 5 yıldızı istiyor!

    Yarı çıplak yola atladı, trafiği alt üst etti

    Yarı çıplak yola atladı, trafiği alt üst etti

    Sıradaki Haber