85,90BİST1.112-1.30EURO9.66-0.11USD8.340.63ALTIN 504.881.51
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Orman bitkisi tohumlukları piyasasında düzenleme
    ABONE OL
    31.10.2020 - 10:17 | | AA

    Orman bitkisi tohumlukları piyasasında düzenleme

    Orman bitkisi tohumluk üreticileri, tohum üretim, sertifikasyon, analiz ve pazarlama kayıtlarını en az 5 yıl, tohumlara ait şahit numunelerini en az bir yıl süreyle muhafaza edecek, düzenlenecek eğitim ve toplantılara katılacak.

    Orman bitkisi tohumlukları piyasasında düzenleme

    Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün, Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Kendi ihtiyacı için tohumluk üretimi yapan ve ticari bir amaç gütmeyenlerin kapsam dışında tutulduğu yönetmelikle, orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohumlukları standartlara uygun olarak üreten, satışını yapan gerçek veya tüzel kişilerin yetkilendirilmesi, denetlenmesi ve orman bitki pasaportuna ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

    Buna göre, orman bitkisi tohumluk üreticisi belgesi almak isteyenler, gerekli şartları ve donanım altyapısını sağlayarak tesislerinin bulunduğu yerdeki ilgili müdürlüğe başvuracak.

    Orman bitkisi tohumluk üreticileri, tohum üretim, sertifikasyon, analiz ve pazarlama kayıtlarını en az 5 yıl, tohumlara ait şahit numunelerini en az bir yıl süreyle muhafaza edecek, düzenlenecek eğitim ve toplantılara katılacak.

    Laboratuvar çalışmalarında Genel Müdürlükçe belirlenmiş yöntemler kullanılacak.

    Orman bitki türlerine ait tohumlukların üretimini, satışını ve depolamasını yapacak özel sektör tohumluk üreticileri, Genel Müdürlüğün orman bitki pasaport sistemine göre kayıtlarını yaptıracak, bu sistemin gerekliliklerine uygun şekilde hareket edecek.

      Tsunaminin vurduğu Seferihisar görüntülendiİzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından ilçede deniz suyunun taşmasından dolayı yaşanan sorunlar giderilmeye çalışılıyor. İlçenin önemli turistik bölgesi Sığacık Mahallesi'ndeki birçok iş yerinin masa ve sandalyeleri sulara kapıldı.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      2020 ABD Seçimleri

      Gün Kaldı



      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Taksim Meydanı'nda iki grup arasındaki kavga kamerada

      Taksim Meydanı'nda iki grup arasındaki kavga kamerada

      SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

      SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

      Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

      Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

      Bakanlar afet bölgesinde!

      Bakanlar afet bölgesinde!

      Sıradaki Haber