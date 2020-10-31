Orman bitkisi tohumlukları piyasasında düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün, Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kendi ihtiyacı için tohumluk üretimi yapan ve ticari bir amaç gütmeyenlerin kapsam dışında tutulduğu yönetmelikle, orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohumlukları standartlara uygun olarak üreten, satışını yapan gerçek veya tüzel kişilerin yetkilendirilmesi, denetlenmesi ve orman bitki pasaportuna ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, orman bitkisi tohumluk üreticisi belgesi almak isteyenler, gerekli şartları ve donanım altyapısını sağlayarak tesislerinin bulunduğu yerdeki ilgili müdürlüğe başvuracak.

Orman bitkisi tohumluk üreticileri, tohum üretim, sertifikasyon, analiz ve pazarlama kayıtlarını en az 5 yıl, tohumlara ait şahit numunelerini en az bir yıl süreyle muhafaza edecek, düzenlenecek eğitim ve toplantılara katılacak.

Laboratuvar çalışmalarında Genel Müdürlükçe belirlenmiş yöntemler kullanılacak.

Orman bitki türlerine ait tohumlukların üretimini, satışını ve depolamasını yapacak özel sektör tohumluk üreticileri, Genel Müdürlüğün orman bitki pasaport sistemine göre kayıtlarını yaptıracak, bu sistemin gerekliliklerine uygun şekilde hareket edecek.