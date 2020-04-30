BİST101.5950.00EURO7.580.32USD6.970.36ALTIN384.910.54
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Orman köylü ve kooperatiflerinin kredi taksitleri Kovid-19 nedeniyle ertelendi
    ABONE OL
    30.04.2020 - 09:57 | | AA

    Orman köylü ve kooperatiflerinin kredi taksitleri Kovid-19 nedeniyle ertelendi

    Orman köylülerine ve kooperatiflere verilen kredilerin taksitleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 3 ay ertelendi.

    Orman köylü ve kooperatiflerinin kredi taksitleri Kovid-19 nedeniyle ertelendi

    Orman Genel Müdürlüğünün, Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Nisan 2020'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

    Buna göre, Kovid-19 salgını nedeniyle söz konusu yönetmelik kapsamında kredilendirilen fert ve kooperatiflerin, 1 Nisan 2020'den itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kredi taksitleri, başvuru şartı aranmaksızın 3 ay ertelendi.

    Bu süre sona erdiğinde tekrar 3 aya kadar uzatma kararı alınmasına Tarım ve Orman Bakanı yetkili olacak.

    Kredi alacaklar için erteleme süresinde herhangi bir faiz tahakkuk ettirilmeyecek.

    Kars'ta definecilerin açık bıraktığı kuyuya düşen boğa vinç yardımıyla kurtarıldıKaraçoban köyünde define aramak için açılıp daha sonra üzeri tenekeyle örtülen kuyuya düşen bir boğa vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkartıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kars’ta karantina altındaki misafirlere özel ilgi

    Kars’ta karantina altındaki misafirlere özel ilgi

    Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

    Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

    Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

    Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

    Kars’ta karantina altındaki vatandaşlardan ramazan notları

    Kars’ta karantina altındaki vatandaşlardan ramazan notları

    Sıradaki Haber