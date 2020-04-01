Ormanların gençleştirilmesine yaklaşık 300 milyon lira harcandı

AA muhabirinin, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, ülkedeki orman varlığı, bakım, rehabilitasyon, ağaçlandırma çalışmaları ve çeşitli eylem planlarıyla her sene düzenli artıyor.

Orman envanter çalışmalarına göre, 1973 yılında 20 milyon 199 bin 296 hektar olan orman varlığı, 2019 yılında 22 milyon 740 bin 297 hektara ulaştı. Türkiye'deki orman varlığı 2012'de 21 milyon 678 bin ve 2015'te 22 milyon 342 bin hektar olarak kayıtlara geçti.

Büyük çoğunluğu "korulardan" oluşuyor

Ormanların yüzde 94,72'ini korular, yüzde 5,28'ini "baltalık" diye tabir edilen kesim amaçlı ağaçlar oluşturuyor. Orman alanındaki değişim, "ağaç serveti" olarak belirtilen çapı 8 santimetreden büyük gövdeli ağaçların dağılımını ve hacimlerini de etkiliyor. 1973-2019 yıllarında Türkiye'deki ormanların dikili ağaç serveti 744 milyon metreküp arttı.

Ormancılık uygulamaları, sadece alan ve servet düzeylerini değiştirmekle kalmayıp ağaçların yaş bileşenlerini ve artımı da etkiledi. 1973 yılında ormanlardaki toplam yıllık artım 28 milyon metreküp iken, geçen yıl 47,2 milyon metreküpe ulaştı.

Ormanların bakımına 150 milyon lira harcandı

Türkiye'deki ormanların bakımı için Genç Meşcereler Bakım Seferberliği ve Budama Eylem Planı hayata geçirildi. Bakım çalışmaları 617 bin 165 hektarda, budama çalışmaları ise 11 bin 346 hektarda gerçekleştirildi.

Eylem planı kapsamında 628 bin 511 hektarlık alanda gençlik bakımı, sıklık bakımı, budama, ilk aralama bakımı, koruya tahvil ve kültür bakımları yapıldı, bu çalışmalar için geçen yıl 150 milyon 243 bin 528 lira harcandı.

Ormanların yetiştirilmesi ve devamlılığı için 330 plan düzenlendi, 24 bin 652 hektarda doğal gençleştirme ve 8 bin 786 hektarda yapay gençleştirme çalışması geçen yıl tamamlandı. Doğal ve yapay gençleştirme çalışmaları için toplam 97 milyon 210 bin 967 lira harcama yapıldı.

Ormanların rehabilitasyonu için de 73 bin 248 hektarlık alandaki çalışmalara 41 milyon 683 bin 247 lira ödeme yapıldı.

Böylece söz konusu alanların bakımı, gençleştirilmesi ve rehabilitasyonu için 735 bin 197 hektarlık alanda yürütülen çalışmalara 289 milyon 137 bin 742 lira harcandı.

Ağaçlandırmada köylere hibe desteği

2019 Yatırım Programı'nda yer alan projeler kapsamında, ağaçlandırma alanında 180 bin 684 hektar etüt-proje, 17 bin 871 hektar ağaçlandırma tesis ve 153 bin 428 hektar ağaçlandırma bakım çalışması yapıldı.

Ceviz, badem, fıstık çamı, keçiboynuzu, kestane gibi gelir getirici türlerle gerçekleştirilen özel ağaçlandırma çalışmalarında da köy tüzel kişiliklerinin projelerine 16 milyon 826 bin lira hibe, gerçek ve tüzel kişiliklerin projelerine 948 bin 717 lira kredi tahsis edildi.

Özellikli alan ağaçlandırmaları kapsamında, 2 bin 878 üniversite ve okul bahçesine 688 bin 695, 1196 ibadethane bahçesine ve 1030 mezarlığa 443 bin 902, 339 hastane ve sağlık ocağı bahçesine 94 bin 501 ve 624 kilometre kara yolu kenarına 767 bin 790 adet boylu fidan dikildi.

Eylem planlarının geçen yılki uygulamaları sonucu, 12 bin 77 hektarda endüstriyel ağaçlandırma, 364 hektarda ceviz, 687 hektarda badem ağaçlandırması yapıldı. Ayrıca, 109 bin 795 adet yabani zeytin aşılaması ve 96 bin 487 adet aşılı zeytin fidanı dikildi. Alıç, ahlat, iğde ve hünnap eylem planları kapsamında da 690 hektar alanda çalışma gerçekleştirildi.