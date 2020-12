‘Ortak altyapı memleket meselesi’

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, altyapı paylaşımı konusunun çözüleceğine dair umutlu olduğunu söyledi. 2020’de telekomünikasyon sektöründe yaşanan gelişmeleri değerlendirip, gelecek yıldan beklentilerini paylaşan Erkan, ortak altyapı konusunda şöyle konuştu:



“Bu konu ‘merkeze, herkese’den ziyade, memleket meselesi. Pandemi süreci gösterdi ki, şu anda Türkiye’nin her yerinde bağlantıya erişme ihtiyacı olan ciddi sayıda öğrencimiz var. Sadece ücra köşelerde değil, İstanbul’un merkezinde de bunun sıkıntısını çeken öğrencilerimiz var, Ankara’da da var, Artvin’de de var. Bunu gelin el ele verelim, çözelim.”



Serviste rekabet olsun



Turkcell’in yatırımlarının bu yıl 9 milyar liranın üzerine çıkacağını bildiren Erkan şunları söyledi:



“En çok yatırım yapan şirketlerden birisiyiz. Yaptığı yatırımlarla mobilde 1.4 Gbps, sabit tarafta ise 10 Gbps hızların yanı sıra 50 bin kilometre fiber altyapıyı ülkesine kazandıran bir şirketin fiber yatırımından kaçması söz konusu değil ama diyoruz ki 1 milyon kilometre fibere ihtiyaç var. Bunu gelin el ele verelim, çözelim. Mükerrer yatırım yapmayalım, ortak yapalım. Altyapıda değil, üstyapıda ve serviste rekabet edelim.”



‘Bakıra yatırım yanlış’



Erkan, ülkenin bir an önce fiber altyapıya kavuşması gerektiğini yineleyerek, bu konuda Cumhurbaşkanı seviyesinde bir irade bulunduğunu, bunun yapılmamasının sektörün sıkıntısı olduğunu dile getirdi. Erkan, şunları kaydetti:



“Birçok sektör ortak yapıyı konuşmuştur. Türkiye’nin ortak yapma konusunda kendisini geliştirmesi lazım. Benzerini ATM şebekelerinde gördük. Bir anda bir baktık her yer ATM oldu. Halbuki bir ATM herkese hizmet verebilir. Baz istasyonlarında benzer sıkıntı var. Bakıyorsunuz her yerde 3 tane direk var. Niye? Altyapı paylaşımı konusunun çözüleceğine dair umudumuz kesinlikle var. Türkiye’de evlere kadar fiber yatırımına Superonline tarafındayken başladık. Uzun süre tek başımıza bu fiberi savunduk. Birçok kişi ADSL’nin, bakırın yeteceğini iddia etti ama bakıra yatırım yapmak yanlış. 13 yıl önce fibere yatırım stratejisiyle başladık. İyi ki de yapmışız.”



İstanbul en fakir şehirlerden biri



Erkan, Turkcell’in “Türkiye’nin operatörü” olduğunu, bu nedenle ülkenin her yerine yatırım yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:



“Bugün Türkiye’nin 81 ilinde Turkcell’in fiber altyapısı bulunuyor. Bu konu ‘merkeze, herkese’den ziyade, memleket meselesi. Pandemi süreci gösterdi ki; şu anda Türkiye’nin her yerinde bağlantıya erişme ihtiyacı olan ciddi sayıda öğrencimiz var. Sadece ücra köşelerde değil, İstanbul’un merkezinde de bunun sıkıntısını çeken öğrencilerimiz var. İstanbul’un ciddi fibere altyapıya ihtiyacı var. Belki de bu konuda en fakir şehirlerden birisi İstanbul. Fırsat eşitliği ve dijitalleşme konusunda en temel nokta fiber.”



1 milyon kilometre



Turkcell Genel Müdürü Erkan, Türkiye’nin 5G’ye geçişi için gerekli koşullardan birinin de fiber altyapı olduğunu vurgulayarak, ülkenin bugün toplam 250-300 bin kilometre uzunluğunda fiber altyapısı bulunduğunu, yaklaşık 1 milyon kilometreye daha ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Bu altyapının maliyetinin, tüm operatörlerin ayrı ayrı inşa etmesi halinde 15-16 milyar dolara çıktığını, ortaklaşa yapıldığında 3-4 milyar dolara indiğini aktaran Erkan, “Türkiye’nin kaynaklarının doğru kullanılabilmesi adına ortak altyapı inşası için yıllardır yaptığımız çağrıyı yineliyorum” dedi.