Örtü altı hasadına başlanan yayla domatesine talep arttı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde 25 yıl önce Kaymakamlığın öncülüğünde yetiştirilmesine başlanan örtü altı yayla domatesine artan talep üreticisini sevindirdi.

Batı Torosların eteklerinde Dalaman Çayı su toplama havzasında deniz seviyesinden 945 metre yükseklikteki yaylaya kurulu Gölhisar Ovası'nda 1995'te Kaymakamlık personelinin deneme maksadıyla yetiştirmeye başladığı örtü altı domates, bugün ilçede 3 bin dekarlık sera alanında yılda yaklaşık 60 bin ton üretiliyor.

Sahil kesimindeki sera domatesinin bitmesinden sonra hasat dönemi başlayan Gölhisar domatesi, zincir marketlerden, bazı Avrupa, Balkan, Kafkasya ve Arap ülkelerinden talep görüyor.

İyi tarım uygulamasıyla organik yollarla üretilen Gölhisar domatesi, rengi ve aromasıyla gerek yurt içi gerekse yurt dışı pazarında yoğun alıcı buluyor.

Kendine has aroması var

Gölhisar Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Kavçakar, AA muhabirine, ilçede domates yetiştiriciliğinin her yıl artarak geliştiğini söyledi. Gölhisar'da yetişen domatesin kendine has aromatik özelliğinden dolayı pazarda tanınırlığı olduğunu vurgulayan Kavçakar, Gölhisar domatesinin veriminin yüksek olduğunu dile getirdi. Dekar başına ortalama 15 ile 20 ton arasında verim alındığına değinen Kavçakar, bazı seralarda bu rakamın çok daha üzerine çıkılabildiğini ifade etti.

"Bombus arısıyla domates çiçeklerinin döllenmesi sağlanıyor"

Kavçakar, son yıllarda Antalya piyasasına hakim büyük tarım firmaların Gölhisar'da domates yetiştirmeyi tercih ettiğini belirterek "Bio arı denilen Bombus arısıyla domates çiçeklerinin döllenmesi sağlanıyor. Zararlı böceklerle biyolojik ve biyoteknik feremon tuzaklarla mücadele ediliyor. Bundan dolayı domatesler organik olarak üretildiğinden tercih sebebidir. Bakanlığımızca seralarda iyi tarım, biyolojik mücadele, bombus arısı, mazot, gübre küçük aile desteklemesi gibi birçok destekleme veriliyor." diye konuştu.

"Bu yıl ki fiyatlar geçen yıla göre biraz daha iyi"

Üretici ve tüccar Bekir Ural da genel olarak iç piyasada İzmir, Balıkesir, Ankara, İstanbul, Samsun başta üzere Türkiye'nin birçok yerine domates dağıtımı yaptıklarını kaydetti. Domatesi ihraç da ettiklerini aktaran Ural, "İç piyasada talep çok yüksek. İhracat yapan firmalar da domates istemeye başladı. Bu yılki fiyatlar geçen yıla göre biraz daha iyi." dedi.

"İç piyasa şu an daha cazip"

Bir firmanın üretim müdürü Önder Çoban da büyük zincir marketlerden ve yurt dışından yoğun sipariş aldıklarını söyledi.

Siparişleri bazen yetiştiremediklerini belirten Çoban, "Günlük üretim kapasitemiz yaklaşık 32 ton. İç piyasa şu an daha cazip. Yurt dışından talep var ancak maliyetimizin altında fiyat veriyorlar. Salkım domatesin şu an üreticiden çıkışı 3 ile 4 lira arasında. Raf ömrü uzun güzel bir domatestir." ifadelerini kullandı.

Üretici Ali Acar da Gölhisar domatesinin lezzeti olduğunu vurgulayarak "Bir defa yediğinizde yine alırsınız. Görüntüsü de farklıdır, topraklarımız çok verimlidir. Hasat zamanı uzun mahsulümüz kalitelidir." dedi.