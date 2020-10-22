OSB Uygulama Yönetmeliği'nde düzenleme yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle gerek OSB'lerden gerekse sanayicilerden gelen taleplerin karşılanması ve uygulamada yaşanılan sıkıntıların giderilmesi amaçlandı.

Buna göre, OSB genel kurullarına katılacak temsilcilerin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlüklerinde görevli personel arasından da belirlenebilmesine olanak sağlandı.

Yönetmeliğin emsale ilişkin düzenlemeleri güncellendi. Emsal tanımı, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yer aldığı biçimiyle değiştirildi. Sanayi parsellerinde emsal değerinin hesaplanmasına ilişkin esaslar (emsale dahil edilecek/edilmeyecek alanlar, bodrum katlar, asma kat, emsal harici alanlarda yüzde 30 sınırlaması) sanayi yapılarının proses zorunlulukları ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği dikkate alınarak yeniden düzenlendi ve detaylandırıldı.

Yönetmeliğe sanayi parselleri haricinde kalan kullanımlarda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerinin uygulanacağına ilişkin hüküm eklendi.

OSB'de yer alan sanayi ve hizmet destek parselinde inşa edilecek doğal gaz basınç düşürme ve/veya ölçüm istasyonunun çevre yeşili üzerinde yapılmasına imkan tanındı.

Ayrıca imar mevzuatında düzenlenen değer artış payına ilişkin hükümlerin OSB’lerde uygulanmaması için istisna getirildi.