Otomotiv sektörünü pandemi durdurmadı

Kovid-19 nedeniyle küresel piyasalardaki dalgalanmaların artırdığı finansal riskler, tedarik zincirlerine ve ihracata yansıyan olumsuz etkiler ve salgınla mücadele tedbirlerinin iç talebe etkileri ülke ekonomilerini zor durumda bıraktı.

Özellikle salgının ilk dönemlerinde birçok sektör olumsuz etkilenirken, otomotiv, en fazla etkilenen sektörlerin başında geldi. Otomotiv üreticileri, üretimlerini durdurmak zorunda kaldı. Salgın mart-nisan-mayıs döneminde Avrupa'daki satışlarda büyük kayıplar yaşanmasına neden olurken, Türkiye otomotiv pazarı da salgından olumsuz etkilendi.

Virüsün Avrupa'ya kıyasla Türkiye'de daha geç görülmesi, alınan güçlü önlemler ve Türkiye'deki satın alma iştahı gibi nedenler otomotiv satışlarında Türkiye'nin daha güçlü kalmasını sağladı.

İhracat tarafından da otomotiv sektörü, ilk şoku atlatmasının ardından güçlü konumunu korumaya devam etti.

Yüzde 600'lere varan rekor artışlar kaydedildi

Verilere göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın 7 ayında 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 60,3 artarak 341 bin 469 adet olarak gerçekleşti.

Sadece temmuz ayı değerlendirildiğinde, Temmuz 2020'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı Temmuz 2019'a göre yüzde 387,5 artarak 87 bin 401 adet olarak kaydedildi. Söz konusu satış adetleri "rekor seviye" olarak kayıtlara geçti.

Otomobil satışları, temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 350,9 artışla 69 bin 427 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 610,7 artarak 17 bin 974 adet olarak gerçekleşti.

Bu arada, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlarına göre yüzde 42,5 arttı.

Avrupa pazarı daralıyor, Türkiye pazarı büyüyor

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, Avrupa Birliği (AB-26) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri ile İngiltere'nin dahil olduğu pazar toplamına göre, ilk 6 ayda tüm Avrupa pazarları daraldı.

Avrupa otomotiv satışları sırlamasında yılın ilk çeyreğinde 7. sırada bulunan Türkiye, ilk yarıda 6. sıraya yükseldi. Haziran ayı sonunda Türkiye, Avrupa'da yine satışlarını artıran tek ülke oldu.

İhracatın da lideri otomotiv

Satışların yanı sıra ihracatta da tam gaz devam eden otomotiv, ülke ekonomisinin lokomotif sektörü olduğunu bir kez daha kanıtladı. Pandeminin ilk dönemlerinde küresel etkenlerden dolayı düşüşe geçen otomotiv sektörü, sonraki aylarda hızlı bir şekilde toparlanma sürecine girdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, haziran ayında 2 milyar 14 milyon 485 bin dolar olan otomotiv sektörü ihracatı, temmuzda yüzde 9,28 artarak 2 milyar 201 milyon 411 bin dolara çıktı.

Temmuz ayında otomotiv endüstrisinin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ilk 10 ülkenin 8'ini AB ülkeleri oluşturdu. Öte yandan, yıl sonunda satışların temmuz temposuyla devam etmesiyle 700-750 bin adetlik seviyelere ulaşacağı öngörülüyor.