Ötv Hesaplama Nasıl Yapılır? Engelli Ötv İndirimi Hesaplama Yöntemi

ÖTV, 2002 yılında 4760 sayılı kanunun doğrultusunda kabul görülen bir vergi türü olarak bilinir. Birden fazla ürüne uygulanır. Mallar üzerinden yani satışı yapılan herhangi bir ürünün üzerinden alınan vergiye özel tüketim vergisi adı verilir.



ÖTV Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılır?



Örnek üzerinden anlatacak olursa;

1590 cc motor hacmine sahip otomobilin sade fiyatı 65.000 TL diyelim. Bu otomobile ait ÖTVhesaplama işine başlarken ilk önce motor hacmine denk gelen ÖTV dilimine bakılır. Motor hacmi 1600 cc'nin altında olduğu takdirde fiyat olarak hesaplandığında ise 70.000 TL altında kalır. Bu sebepten dolayı da %45 kadar ÖTV uygulanır. Bu durumda uygulanacak hesaplama ise; 65.000 x 0.45 = 29.250 TL ÖTV hesaplanmış olur. Bunun araç faturasına eklenmesi ile 94.250 TL olur. Ayrıca bu fiyata KDV de eklenir ve otomobil fiyatı elde edilmiş olur.



Engelli ÖTV İndirimi Hesaplama Nasıl Yapılır?



%90'ın üzerinde engelli raporuna sahip olan kişiler bu hesaplama türüne dahil edilmektedir. ÖTV ödemeden araç satın alabilirler. KDV bu ücrete dahildir. Engelli olan kişinin 330.800 TL'yi geçmeyen bir otomobil ÖTV ödemeden alınabilir. Bunun haricinde ise birinci dereceden şehit ya da gazi yakını olunduğu takdirde de herhangi bir ÖTV ödenmez. Bunun sadece bir koşulu vardır, bu koşul alınan otomobilin 5 yıl dolmadan satılmamasıdır. Satıldığında ÖTV alınacaktır. Engelli indiriminde de 330.800 TL üst limit bulunmaktadır. Daha önceki zamanlar en az 1600 cm³ motor hacmi koşulu kaldırılmıştır.