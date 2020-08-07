OYAK Göksupark’ta yaşam başladı

OYAK Göksupark Konutları, Kovid-19 pandemisi sürecine rağmen OYAK İnşaat güvencesiyle 32 ayda tamamlanarak taahhüt edilen tarihte sahiplerine teslim edilmeye başladı. Öncelikle OYAK üyelerinin konut ihtiyaçlarının karşılanması için uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla hayata geçirilen proje, 1+1’den 4+1’e kadar farklı kat planlarına sahip konutlardan oluşuyor. 38 bin metrekareyi aşkın peyzaj alanı bulunan OYAK Göksupark, otobüs ve metro duraklarının yanı sıra eğitim kurumlarına, hastaneye, alışveriş merkezine de yakınlığıyla dikkat çekiyor.
Kardeşini öldüren zanlıdan kan donduran ifadeAntalya'nın Manavgat ilçesinde 8 yaşındaki kardeşini ormanlık alanda bıçaklayarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağabey mahkemede ifadesinde, "Ben bilerek ve isteyerek öldürdüm. Babam bana ve diğer kardeşime ilgi göstermezken kardeşim Taha’nın üzerine titriyordu. Bu yüzden sırf babam acı çeksin diye sevmeme rağmen kardeşimi öldürdüm. 15 gündür onu nasıl öldüreceğimi tasarlıyordum" dedi.