BİST1.0340.00EURO8.610.03USD7.270.60ALTIN479.993.94
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri OYAK Göksupark’ta yaşam başladı
    ABONE OL
    07.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    OYAK Göksupark’ta yaşam başladı

    OYAK İnşaat tarafından Ankara Eryaman’da tamamlanan 1.876 konutluk Göksupark’ta yaşam başladı.

    OYAK Göksupark’ta yaşam başladı

    OYAK Göksupark Konutları, Kovid-19 pandemisi sürecine rağmen OYAK İnşaat güvencesiyle 32 ayda tamamlanarak taahhüt edilen tarihte sahiplerine teslim edilmeye başladı. Öncelikle OYAK üyelerinin konut ihtiyaçlarının karşılanması için uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla hayata geçirilen proje, 1+1’den 4+1’e kadar farklı kat planlarına sahip konutlardan oluşuyor. 38 bin metrekareyi aşkın peyzaj alanı bulunan OYAK Göksupark, otobüs ve metro duraklarının yanı sıra eğitim kurumlarına, hastaneye, alışveriş merkezine de yakınlığıyla dikkat çekiyor.

    Kardeşini öldüren zanlıdan kan donduran ifadeAntalya'nın Manavgat ilçesinde 8 yaşındaki kardeşini ormanlık alanda bıçaklayarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağabey mahkemede ifadesinde, "Ben bilerek ve isteyerek öldürdüm. Babam bana ve diğer kardeşime ilgi göstermezken kardeşim Taha’nın üzerine titriyordu. Bu yüzden sırf babam acı çeksin diye sevmeme rağmen kardeşimi öldürdüm. 15 gündür onu nasıl öldüreceğimi tasarlıyordum" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakanlık izinli kaplıca uyarısı

    Bakanlık izinli kaplıca uyarısı

    Tamamını devlet ödeyecek! 2 bin 868 lira...

    Tamamını devlet ödeyecek! 2 bin 868 lira...

    3 renkteki dumanların anlamı ne?

    3 renkteki dumanların anlamı ne?

    250 bin görevliyle ‘korona’ denetimi

    250 bin görevliyle ‘korona’ denetimi

    Sıradaki Haber