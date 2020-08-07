OYAK Göksupark’ta yaşam başladı

OYAK Göksupark Konutları, Kovid-19 pandemisi sürecine rağmen OYAK İnşaat güvencesiyle 32 ayda tamamlanarak taahhüt edilen tarihte sahiplerine teslim edilmeye başladı. Öncelikle OYAK üyelerinin konut ihtiyaçlarının karşılanması için uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla hayata geçirilen proje, 1+1’den 4+1’e kadar farklı kat planlarına sahip konutlardan oluşuyor. 38 bin metrekareyi aşkın peyzaj alanı bulunan OYAK Göksupark, otobüs ve metro duraklarının yanı sıra eğitim kurumlarına, hastaneye, alışveriş merkezine de yakınlığıyla dikkat çekiyor.