Özak markalı ilk proje Göktürk’e

Özak GYO, tüketici araştırmasını temel alan yeni projesini satışa çıkardı. İstanbul Göktürk’te hayat bulan proje, 22 dönüm alanda 157 konuttan oluşuyor. İnşaat çalışmalarının kat boyutuna geldiği proje, arsa dahil toplamda 700 milyon lira değere sahip bulunuyor. Özak Göktürk, aynı zamanda şirketin ilk ‘Özak’ markalı projesi olacak. Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, konut projelerini artık ‘Özak’ markasıyla hayata geçirme kararı aldıklarını açıkladı.



Proje ruhsatını 2019’da aldıklarını hatırlatan Akbalık, bu sürece kadar tüketicilerle anket çalışmaları, beklenti ve sorunlarına ilişkin bölgeye özel araştırmalar yaptıklarını dile getirdi. Akbalık, “İnşaatın önemli bir kısmı tamamlandı, katlara geldik. Pandemiden önce aldığımız ruhsat, bir çivi yeri bile değişmeden olduğu gibi uygulanıyor. Demek ki yaptığımız araştırma ve değerlendirmeler ile tam ihtiyaçları ve sorunları belirlemişiz. Pandemi nedeniyle tüketicinin ihtiyaçları değişti. Doğayla iç içe olmak, daha ferah mekanlar, eğitim, sosyal ve sağlık imkanlarına yakın olmak istiyorlar. Biz çok önceden bunları planladık” dedi.



‘Seçici olacağız’



Arazide yerleşim alanlarının yüzde 25’inde bulunduğunu anlatan Akbalık, yüzde 75’lik alanın ise doğal formlarında korunduğunu, yeşil ve peyzaj alanı olarak kazandırıldığını dile getirdi. Ahmet Akbalık, bölgede arazinin dolasıyla yeni arzın kısıtlı olduğunu anlatırken, “Yatırım değerinin de bu nedenle çok yüksek olduğunu değerlendiriyoruz. Hem her yere yürüme mesafesinde, hem de içinde ailelere hitap edecek nitelikli tüm alanlar düşünüldü. 2+1’den 5.5+1’e kadar konutlar var. Özak Göktürk’teki önceliğimiz, tüketicilerin de talepleri doğrultusunda, keyifli, güvenli, insanın ruhunu besleyen mahalle atmosferini yeniden canlandırmak olacak. Bu nedenle sadece kârlılığa ve rakamlara değil, burada şekillenecek yaşam biçimine, sakinlerimize sunacağımız değerlere odaklanacağız. Bu nedenle dairelerimizin satışı konusunda da seçici davranacağımızı özellikle belirtmek istiyorum. Yabancıya satış da yapmadık” diye konuştu.



Projenin tanıtım dönemine özel en düşük metrekare fiyatı 18 bin liradan başlıyor. En düşük metrekareli 2+1 daire fiyatı ise 2 milyon 245 bin liradan satışa çıktı. Özak GYO Genel Müdürü Fatih Keresteci, “18 bin lira seviyesinden başlayan metrekare fiyatı, neredeyse 2 bin euro gibi bir seviyeye karşılık geliyor. İnşaat maliyetlerinin de her geçen gün yükseldiği bir ortamda, lansman dönemindeki bu cazip tablonun, önümüzdeki dönemde yerini çok daha farklı bir tabloya bırakacağını söylemek yanlış olmayacaktır” dedi.



Ailelere yönelik, her yaş grubu çocukların nitelikli zaman geçirecek şekilde bir proje kurguladıklarını anlatan Keresteci, Mart 2022’de projenin teslim edileceğini söyledi.



‘Üç ayda yüzde 40 zam’



Ahmet Akbalık, inşaat maliyetlerinin artmaya devam ettiğini anlatırken, üç ay önce 3 bin lira olan demirin şimdi 4.200 lirayı geçtiğini söyledi. Akbalık, “Proje arazisinin bizim olması sayesinde fiyatta fırsat sunabildik. Bölgede 12 dönüm daha arazimiz var. Gelen talep üzerine onu da erkene çektik ve 2021 ilk çeyreğine planladık” dedi.



‘Prairie Mimari Ekolü’nden esinlendik’



Projede çevreyi de içine alan, doğa ile bütünleşen 'Prairie Mimari Ekolü'nden esinlendiklerini söyleyen Özak Göktürk Mimari ve Tasarımdan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tuba Bayraktar, projedeki dairelerin tamamının çatı terası, podyum terası ya da büyük balkonlara, zemin kattaki dairelerin de bahçe alanına sahip olduğunu söyledi. Bayraktar, “Her kat, bahçe katı hissi veriyor. Atıl alanları ortadan kaldırmaya yönelik çalıştık. Yatay hatlara sahip bloklar arazi ile bütünleşiyor. Fabrikasyon tuğla değil, doğal görünümlü el yapımı tuğla kullanıyoruz. Organik formlarda yeşil alan, tabii zemin oluşturarak büyük ağaçlar koyduk. Sert zemin minimum ihtiyaçta tutuldu” diye konuştu.