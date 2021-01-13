MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Pakdemirli'den hamside av yasağı süresi açıklaması
ABONE OL
13.01.2021 - 14:41 | | AA

Pakdemirli'den hamside av yasağı süresi açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, denizlerde hamsinin bol olduğunu ancak yeteri kadar büyümediğini belirterek, "Avcılık yasağı konusunda eğer 10 günlük süre yetmezse bir 10 gün daha uzayabilir." ifadesini kullandı.

Pakdemirli'den hamside av yasağı süresi açıklaması

Ekonomi Muhabirleri Derneğinden (EMD) yapılan yazılı açıklamaya göre, Pakdemirli, EMD Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, denizlerde balık popülasyonunun arttığını, hem kullanma hem de koruma dengesini gözettiklerini bildirdi.

Denizleri yakından takip ettiklerini belirten Pakdemirli, istilacı türler arasında sayılan balon balığında kuyruk başına verilen ödül sisteminin başarılı bir uygulama olduğunu ifade etti.

Pakdemirli, balon balığıyla ilgili genel bir sıkıntı olmadığını ama tedbirli gittiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Desteğimiz devam ediyor. Anaçlarıyla ilgili desteği veriyoruz. Bundan dolayı balon balığı popülasyonunu azalttık. Bu avlanma ile diğer balık popülasyonunun yaşamasına imkan sağlandı. Balon balığının dokuz türü bulunuyor. Diğer küçük türdeki balon balıklarının avlanması için de destek vermeyi planlıyoruz."

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda 10 gün için getirilen hamsi avlama yasağına değinen Pakdemirli, hamsilerin boylarının küçük olmasının temel nedeninin çevresel ve iklimsel faktörler olduğunu bildirdi. Pakdemirli, "Denizlerimizde hamsi bol ancak yeteri kadar büyümedi. Avcılık yasağı konusunda eğer 10 günlük süre yetmezse bir 10 gün daha uzayabilir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 hedefini açıkladı: 'Çoğunluk olacağız'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas İl Kongrelerine video konferansla katıldı. '2023'te tekrar kazanacağız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hem Cumhurbaşkanlığı hem TBMM'de çoğunluk olacağız' açıklamasını yaptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Esrarengiz olay! Çantadan ceset parçaları çıktı

Son dakika: Esrarengiz olay! Çantadan ceset parçaları çıktı

Zam geldi! En düşük ödeme 9 bin 436 lira oldu...

Zam geldi! En düşük ödeme 9 bin 436 lira oldu...

AB ülkelerine giriş için 'aşı pasaportu' şartı gelebilir

AB ülkelerine giriş için 'aşı pasaportu' şartı gelebilir

Son dakika... Kocaeli'de toprağa gömülen kişi kabus dolu anlar yaşadı

Son dakika... Kocaeli'de toprağa gömülen kişi kabus dolu anlar yaşadı

Sıradaki Haber